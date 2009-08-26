کشکان هنوز سوگوار آبزیان از دست رفته است/ خاک منطقه هم نفتی شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر، وقتی حادثه یازدهم تیرماه با تعهدات شرکت نفت گره خورد امیدوار بودیم تا با نوسازی لوله های فرسوده کشکان دیگر حادثه جدیدی را شاهد نباشد و زخم کهنه کشکان سوگوار دیگر سر باز نکند. تا اینکه در جمعه گذشته خبر نشتی مجدد لوله نفت در حاشیه رودخانه کشکان و در فاصله ای کمتر از چندین متر دوباره خاک منطقه را آبستن حادثه ای کرد که شاید همین روزها در کشکان متولد شود.

خبرگزاری مهر در گزارشی با انتشار خبر جدید ترکیدگی لوله نفت در حاشیه رودخانه کشکان خواستار تلاش شرکت نفت برای بررسی موضوع شد که متاسفانه شرکت نفت با پاک کردن صورت مسئله به تکذیب خبر مهر پرداخت.

شرکت نفت در جوابیه خود از فاجعه رخ داده در کشکان که در آماری خوش بینانه منجر به تلف شدن 300 هزار قطعه ماهی شد از نشت جزئی نفت یاد کرد تا نمک بر زخم کهنه کشکان پاشیده باشد.

این در حالی است که این شرکت در تایید ضمنی حادثه رخ داده در روز جمعه گذشته عنوان شده است: "این شرکت با رعایت نکات ایمنی و زیست محیطی اقدامات لازم به منظور آزمایش ایستایی را انجام داد که پس از پمپاژ آب به خط لوله و انجام فشار افزایی خط لوله دچار نشتی گردیده و مقداری آب از داخل لوله به همراه مقداری نفت مربوط به جداره داخلی لوله، در حضور کارکنانی که مشغول انجام آزمایش بوده اند خارج شده است."

به هر حال خبرگزاری مهر برای روشن شدن ابعاد دیگری از حادثه رخ داده در روز جمعه هفته گذشته گفتگویی با رئیس سازمان محیط زیست شهرستان پلدختر انجام داده است که در آن نکات قابل تاملی وجود دارد.

50 هزار مترمکعب خاک حاشیه کشکان آلوده شده است

رئیس سازمان محیط زیست شهرستان پلدختر با تشریح حادثه رخ داده در 22 مردادماه سالجاری، عنوان کرد: با وجود اینکه پس از حادثه روز یازدهم تیرماه از قبل هماهنگی شده بود که هر گونه انتقال نفت، تعویض لوله ها و تست شبکه با حضور کارشناسان محیط زیست باشد ولی متاسفانه در روز حادثه پرسنل شرکت نفت بدون هیچگونه هماهنگی اقدام به استارت شبکه کردند که منجر به نشتی نفت در یک کیلومتر بالاتر از حادثه قبلی شد.

علی یاری در پاسخ به ادعای شرکت نفت مبنی بر "رعایت نکات ایمنی و زیست محیطی در هنگان آزمایش ایستایی"، عنوان کرد: در زمان استارت شبکه هیچ کدام از کارشناسان محیط زیست حضور نداشته اند و آغاز انتقال نفت بدون هماهنگی با این سازمان بوده است.

خودروی شرکت نفت در حال مکش نفت لوله های ترکیده

وی عنوان کرد: از حادثه رخ داده در هفته گذشته فیلم و عکس هایی که نشان می دهد ماموران شرکت نفت در حال جمع کردن نفت از روی خاک هستند جمع آوری کرده ایم که ارائه خواهد شد.

رئیس سازمان محیط زیست شهرستان پلدختر با اشاره به میزان خسارات وارد شده در اثر نشتی نفت روز جمعه گذشته، خاطر نشان کرد: در این حادثه حدود 310 متر طول آلودگی بوده است که با در نظر گرفتن عرض زیرزمینی و عرض فوقانی محل آلوده شده بیش از 50 هزار مترمکعب از خاک منطقه آلوده شده است.

یاری خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بستر منطقه آبرفتی است احتمال نشت نفت به رودخانه کشکان پس از اشباع شدن خاک منطقه وجود دارد.

شرکت نفت و تلاش برای پاک کردن آثار حادثه!/ ریختن خاک تازه بر روی محل نشتی نفت

رئیس سازمان محیط زیست شهرستان پلدختر همچنین در ادامه با اشاره به تکذیبه ها و جوابیه های شرکت نفت، عنوان کرد: پس از رخ دادن حادثه جمعه گذشته و انتشار خبر در رسانه های گروهی مسئولان شرکت نفت به جای بررسی علل حادثه با مظلوم نمایی اقدام به تکذیب خبر کردند تا واقعیات را به شکل ناصحیح و غیرواقعی جلوه دهند.

یاری ادامه داد: شرکت نفت پس از انعکاس خبر با لودر و بولدوزر اقدام به ریختن خاک تازه بر محل نشتی نفت به منظور پاک کردن آثار حادثه رخ داده کرد که ما نیز در نامه ای به این شرکت خواستار توقف ریختن خاک بر روی خاک آلوده منطقه شدیم که متاسفانه مسئولان شرکت نفت به این تذکر محیط زیست توجه نکردند.

وی با تاکید بر اینکه از محل حادثه عکس و فیلم تهیه شده است که به طور قطع در صورت نیاز ارائه خواهد شد، بیان داشت: با وجود اینکه بر روی خاک آلوده منطقه خاک تازه ریخته شده است ولی ضخامت یکی دو سانتی متری خاک ریخته شده نیز به دلیل شدت آلودگی نفتی خاک زیر آن آلوده به نفت شده و لکه های نفتی بر روی آن مشاهده می شود.

رئیس سازمان محیط زیست شهرستان پلدختر با تاکید بر اینکه آلودگی به وجود آمده بر اثر نشت نفت را به این راحتی نمی توان پاک کرد، افزود: متاسفانه هنوز مسئولان شرکت نفت برای باز کردن محل شکستگی لوله نفت در زیر زمین اقدام نکرده اند و علت نشتی نفت را مورد بررسی قرار نداده اند.

یاری ادامه داد: ما اعلام کردیم هر لحظه که مسئولان شرکت نفت اقدام به بازکردن و و خاکبرداری محل حادثه رخ داده کنند خبرنگاران را برای بازدید به منطقه خواهیم برد.

وی با تایید نوسازی 3 کیلومتر از خطوط انتقال نفت منطقه، گفت: مسئولان شرکت نفت دقیقا مکانی را که بیشترین حادثه را در طول سالهای گذشته داشته است را به دلیل آنچه عدم دادن مجوز از سوی اداره راه گفته شده بازسازی نکردند تا حادثه اخیر رخ دهد.

آبهای زیرزمینی منطقه آلوده شده است/ 7500 ساکن روستاهای جلگه خلج و مشکل آلودگی آب

رئیس سازمان محیط زیست شهرستان پلدختر یادآور شد: با ترکیدگی های متعدد لوله های نفت آبهای زیرزمینی منطقه آلوده شده است.

یاری با اشاره به وضعیت بغرنج آلودگی آب در منطقه، ادامه داد: در حال حاضر آب 11 روستای منطقه با جمعیتی بالغ بر 7 هزار و 500 نفر آلوده است و قابل استفاده برای هیچ کاری نیست.

رسوبات نفتی منبع آب شرب روستای جلگه خلج

وی تصریح کرد: مردم روستانشین منطقه حتی برای آبیاری زمین های کشاورزی خود نیز با مشکل مواجهه هستند و از فیلتر استفاده می کنند.

رئیس سازمان محیط زیست شهرستان پلدختر همچنین با اشاره به ادعاهای شرکت نفت در مورد حادثه 11 تیرماه که به نشت جزئی نفت تعبیر شده است، بیان داشت: در این حادثه طبق برآوردهای اولیه 300 هزار قطعه ماهی تلف شد که به نظر می رسد با ادعاهای مسئولان شرکت نفت تفاوتی آشکار دارد.

یاری افزود: در برآوردهای بعدی و تبعات بعدی حادثه آمار حتی تا سقف 500 هزار قطعه ماهی و آبزی هم رسید و این در حالی است که هنوز شرکت نفت در مورد فاجعه رخ داده در کشکان به باور نرسیده است.

وی یادآور شد: همچنین به دلیل آنچه مسئولان شرکت نفت "نشت جزئی نفت در کشکان" نامیده اند آب های سفره های زیرزمینی جلگه خلج به طور کامل آلوده شده و 7 هزار و 500 ساکن روستایی منطقه با مشکل مواجه شده اند.

به هر حال خبرگزاری مهر نیز با نگاه بی طرفانه و اخلاق مدارانه قضاوت درباره آنچه در کشکان رخ داده است را به مردم واگذار می کند و امیدوار است شرکت نفت با بررسی علل حادثه رخ داده از وقوع حوادث اینچنینی جلوگیری به عمل آورد.