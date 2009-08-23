آیه روز:
إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِیَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَیْرٌ لُّکُمْ وَیُکَفِّرُ عَنکُم مِّن سَیِّئَاتِکُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ .
اگر صدقهها را آشکار کنید، این، کار خوبى است، و اگر آن را پنهان دارید و به مستمندان بدهید، این براى شما بهتر است؛ و بخشى از گناهانتان را مىزداید، و خداوند به آنچه انجام مىدهید آگاه است.
سوره بقره، آیه 271
ذکر روز یکشنبه:
حدیث امروز:
حضرت علی (ع) در نهج البلاغه:
صدقه و کمک به نیازمندان داروی مؤثری است و اعمال بندگان در این دنیا نصب العین آنها در آخرت خواهد بود .
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