آیه روز:

إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِیَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَیْرٌ لُّکُمْ وَیُکَفِّرُ عَنکُم مِّن سَیِّئَاتِکُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ .



اگر صدقه‏ها را آشکار کنید، این‏، کار خوبى است‏، و اگر آن را پنهان دارید و به مستمندان بدهید، این براى شما بهتر است‏؛ و بخشى از گناهانتان را مى‏زداید، و خداوند به آنچه انجام مى‏دهید آگاه است‏.

سوره بقره، آیه 271

ذکر روز یکشنبه:

حدیث امروز:

حضرت علی (ع) در نهج البلاغه:

الصدقه دواء منجح ، و اعمال العباد فی عاجلهم ، نصب اعینهم فی آجالهم

صدقه و کمک به نیازمندان داروی مؤثری است و اعمال بندگان در این دنیا نصب العین آنها در آخرت خواهد بود .