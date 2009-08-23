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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۸:۱۰

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: یکی از وظایف مهم افراد در جامعه اسلامی، دستگیری از نیازمندان است، هرکس به اندازه امکانات و توانمندی خود وظیفه دارد خلأهای موجود در زندگی همنوعان را جبران و کمبودهای آنان را در حد توان و به شکل ممکن پاسخگو باشد.

آیه روز:

إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِیَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَیْرٌ لُّکُمْ وَیُکَفِّرُ عَنکُم مِّن سَیِّئَاتِکُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ .

اگر صدقه‏ها را آشکار کنید، این‏، کار خوبى است‏، و اگر آن را پنهان دارید و به مستمندان بدهید، این براى شما بهتر است‏؛ و بخشى از گناهانتان را مى‏زداید، و خداوند به آنچه انجام مى‏دهید آگاه است‏.

سوره بقره، آیه 271

ذکر روز یکشنبه:

حدیث امروز:

حضرت علی (ع) در نهج البلاغه:

الصدقه دواء منجح ، و اعمال العباد فی عاجلهم ، نصب اعینهم فی آجالهم

صدقه و کمک به نیازمندان داروی مؤثری است و اعمال بندگان در این دنیا نصب العین آنها در آخرت خواهد بود .

کد مطلب 933804

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