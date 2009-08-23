شیخ طادی به خبرنگار مهر گفت: تاکنون بازی جهانگیر الماسی و امیریل ارجمند دراین فیلم قطعی شده است. نگارش فیلمنامه همچنان ادامه دارد و در حال انتخاب بازیگر کودک فیلم از میان گزینه‌های مختلف هستیم.

"شکارچی شنبه" به تهیه‌کنندگی مؤسسه شهید آوینی در مرحله پیش‌تولید است. فیلم روایتگر داستان کودکی است که در میان اقوام مختلف سفر می‌کند واز هر قوم ویژگی خاصی را می‌گیرد واز این طریق به ویژگی‌های ملیت خودش پی می‌برد.

تا کنون حضور بابک پناهی طراح صحنه و لباس، سودابه خسروی طراح گریم و یعقوب غفاری برنامه‌ریز دراین فیلم قطعی شده است. جهانگیر الماسی پیشتر در فیلم سینمایی "پشت پرده مه" با شیخ طادی همکاری کرده بود.

پرویز شیخ طادی فیلم تلویزیونی "سربازان اعدام " و فیلم‌های سینمایی " دفتری از آسمان" ، "سینه سرخ" و "دایناسور" را کارگردانی کرده است.