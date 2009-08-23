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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۰۷

به علت عدم تامین آب؛

طرح پرورش کپور ماهی در استان مرکزی متوقف شد

طرح پرورش کپور ماهی در استان مرکزی متوقف شد

اراک - خبرگزاری مهر: خمین به عنوان اصلی ترین مکان پرورش ماهی کپور است که امسال به دلیل عدم تامین آب و خشکسالی، پرورش این ماهی متوقف شد.

مسئول شیلات جهاد کشاورزی خمین با اعلام این خبر به خبرنگار مهر در اراک افزود: هر ساله 30 هزار قطعه بچه ماهی کپور در منابع آبی این شهرستان رهاسازی می شود و از این میزان 30 تن ماهی برداشت می شد، اما خشکسالی امسال باعث شد رهاسازی انجام نشود.

نادر غلامی با بیان اینکه، طرح پروش ماهی در مظهر قنوات و سدهای خاکی نیز متوقف شده است، خاطرنشان کرد: پرورش ماهی در استخرهای پرورشی نیز با مشکل مواجه شده و با افزایش وزن بچه ماهی ها، آب موجود در استخرها برای تامین اکسیژن مورد نیاز ناکافی خواهد بود.

وی ادامه داد: با وجودی که آبزی پروران از سیستم اکسیژن ده استفاده می کنند اما این سیستم جوابگو نیست لذا آنان ناچار شده اند ظرفیت استخرهای خود را کاهش دهند.
کد مطلب 933824

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