طرح پرورش کپور ماهی در استان مرکزی متوقف شد

مسئول شیلات جهاد کشاورزی خمین با اعلام این خبر به خبرنگار مهر در اراک افزود: هر ساله 30 هزار قطعه بچه ماهی کپور در منابع آبی این شهرستان رهاسازی می شود و از این میزان 30 تن ماهی برداشت می شد، اما خشکسالی امسال باعث شد رهاسازی انجام نشود.



نادر غلامی با بیان اینکه، طرح پروش ماهی در مظهر قنوات و سدهای خاکی نیز متوقف شده است، خاطرنشان کرد: پرورش ماهی در استخرهای پرورشی نیز با مشکل مواجه شده و با افزایش وزن بچه ماهی ها، آب موجود در استخرها برای تامین اکسیژن مورد نیاز ناکافی خواهد بود.



وی ادامه داد: با وجودی که آبزی پروران از سیستم اکسیژن ده استفاده می کنند اما این سیستم جوابگو نیست لذا آنان ناچار شده اند ظرفیت استخرهای خود را کاهش دهند.