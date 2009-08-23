کاشفی به خبرنگار مهر گفت: فیلم تلویزیونی "بلوتوثتو روشن کن" در مرحله تدوین است و به دلیل جلوه‌های خاص کامپیوتری ودقت و وسواس ویژه دراین بخش، تدوین طولانی شده است. تاکنون 80 درصد از فیلم را موحد شادرو تدوین کرده و تدوین به زودی به پایان می‌رسد.

وی در پایان گفت: "بلوتوثتو روشن کن" بعد از پایان مراحل فنی به نسخه 35 تبدیل و برای اکران عمومی آماده می‌شود. امیدوارم این فیلم با توجه به نوآوری ویژه که در ژانر پلیسی دارد مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.

این فیلم تلویزیونی به سوء استفاده‌های افراد از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی می‌پردازد و داستان درباره دو جوان به نام‌های سعید و فرهاد است که برای تعمیر رایانه به منزل افراد می‌روند و از روی رایانه‌های شخصی، عکس‌ها و اطلاعات دختران جوان را هک کرده و از آنها اخاذی می‌کنند.

علیرضا اوسیوند، عسل بدیعی، صبا کمالی، علی منفرد و کامبیز کاشفی در این فیلم بازی کرده‌اند. دیگر عوامل این پروژه عبارتند از بیژن و سوسن موسوی کاشانی نویسنده، روح‌الله جعفربیگلو صدابردار، رضا شیخی تصویربردار، کیان کاشفی طراح صحنه.