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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۳۷

احداث همه خطوط قطار شهری کرج به تصویب رسید

احداث همه خطوط قطار شهری کرج به تصویب رسید

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت قطار شهری کرج ‌و حومه گفت: احداث همه خطوط قطار شهری کرج به تصویب رسیده که از این نظر موفقیت بزرگی حاصل شده است.

نادررضا نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: کار ساخت قطار شهری کرج از سال 85 با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان آغاز شده و در حال حاضر تمامی خطوط این مترو به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: در صورت تخصیص به موقع اعتبارات، بخشی از این مترو بهمن ماه سال آینده به بهره‌ برداری می‌رسد.

این مسئول بیان کرد: متاسفانه سال گذشته از بودجه تصویبی 240 میلیارد تومانی، فقط 80 میلیارد تومان جذب شده است و امسال نیز اگر 70 میلیارد تومان جذب شود، با خرید تجهیزاتی مثل ریل، تهویه و تاسیسات دیگر، کار ساخت مترو کرج روند مناسبتری به خود خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت قطار شهری کرج ‌و حومه عنوان کرد: کلیه تجهیزات مورد استفاده در ساخت قطار شهری کرج همگی ساخت داخل کشور بوده است به‌طوریکه در حال حاضر پنج شرکت داخلی نیز در خصوص ساخت تجهیزات مترو فعالیت می‌کنند.

نوری با اشاره به اینکه از سال آینده، دانشکده‌ مترو کرج دانشجو خواهد پذیرفت، خاطرنشان کرد: این دانشکده در پنج رشته در مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشجو می‌پذیرد.

وی یادآور شد: وجود دانشکده مترو در ارتقای سطح کیفی فعالیتهای قطار شهری کرج و حومه تاثیر زیادی دارد که این امر ضرورت توجه به این دانشکده را بیش از پیش آشکار می کند.

کد مطلب 933846

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