راه حل دو دولتی خطرناکترین طرح برای حذف قضیه فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، محمد الهندی خاطرنشان کرد: راه حل دودولتی در راستای منافع رژیم اسرائیل است و یکی از خطرناکترین طرح ها در راستای حذف قضیه فلسطین به شمار می رود.

وی با بیان این مطلب افزود: راه حل دودولتی چشم پوشی از 80 درصد حق تاریخی فلسطین و پایان بخشیدن به حق بازگشت آوارگان فلسطینی در مقابل تشکیل کشوری بدون سلاح [مقاومت] و حاکمیت بر اراضی خود است.

این رهبر برجسته جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ادامه گفت: جهاد و مقاومت بهترین و تنها راه حل پیروزی فلسطین و احیای حقوق آن است.