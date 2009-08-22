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۳۱ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۱۶

محمد الهندی:

راه حل دو دولتی خطرناکترین طرح برای حذف قضیه فلسطین است

راه حل دو دولتی خطرناکترین طرح برای حذف قضیه فلسطین است

یکی از رهبران برجسته جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد که راه حل دودولتی یکی از خطرناکترین طرح ها در راستای حذف قضیه فلسطین است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، محمد الهندی خاطرنشان کرد: راه حل دودولتی در راستای منافع رژیم اسرائیل است و یکی از خطرناکترین طرح ها در راستای حذف قضیه فلسطین به شمار می رود.

وی با بیان این مطلب افزود: راه حل دودولتی چشم پوشی از 80 درصد حق تاریخی فلسطین و پایان بخشیدن به حق بازگشت آوارگان فلسطینی در مقابل تشکیل کشوری بدون سلاح [مقاومت] و حاکمیت بر اراضی خود است.

این رهبر برجسته جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ادامه گفت: جهاد و مقاومت بهترین و تنها راه حل پیروزی فلسطین و احیای حقوق آن است.

کد مطلب 933857

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