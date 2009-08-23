بابک هادی‌پور تهیه‌کننده و کارگردان این مستند به خبرنگار مهر گفت: چهارشنبه به لبنان سفر و تصویربرداری این مستند را پنجشنبه شروع می‌کنم، دراین مستند با فیلمسازانی که درباره جنگ 33 روزه لبنان، جنگ غزه و... فیلم ساخته‌اند گفتگو می‌کنم. فیلمسازانی از لبنان، ایران، فرانسه و... در فیلم مقابل دوربین می‌روند.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تصویربرداری در لبنان 10 روز طول می‌کشد، بخش قابل توجهی از کار در لبنان و بقیه آن در تهران انجام می‌شود. این مستند در 26 قسمت به زبان عربی برای شبکه الکوثر تولید می‌شود. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده مستند "مقاومت" که یک مستند گزارشی است، اواسط پائیز آماده پخش می‌شود.