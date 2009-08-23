به گزارش خبرنگار مهر، مراحل ابتدایی تدوین این مجموعه تاریخی انجام شده و به زودی تدوین نهایی شروع میشود. طبق برنامهریزیهای انجام شده تدوین "مردان تاریخ ساز" اواخر شهریور تمام میشود. صداگذاری و ساخت موسیقی این مجموعه هنوز شروع نشده است.
مجموعه تلویزیونی "مردان تاریخساز" ساختاری اپیزودیک دارد و داستانهای آن درباره حوادث صدر اسلام است. رضا پیوندی فیلمنامه را نوشته و حجتالاسلام محمدتقی انصاری، ابراهیم علیبرزی و بهرام کمیجانی بازنویسی را انجام دادهاند. این مجموعه محصول شبکه الکوثر است.
علیرام نورایی، سودابه بیضایی، کاظم افرندنیا و رضا خندان بازیگران این مجموعه 28 قسمتی هستند. سایر عوامل "مردان تاریخساز" عبارتند از رحیم بشارتی تصویربردار، مهرداد دادگری صدابردار، ثمین سالک چهرهپرداز، حسین مرشد شیرازی مدیر تولید، حجتالاسلام انصاری مشاور کارگردان و طراح صحنه و لباس.
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