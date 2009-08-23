  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۰۲

رئیسیان در گفتگو با مهر:

غیر رقابتی شدن جشن خانه سینما به نفع سینمای ایران است

غیر رقابتی شدن جشن خانه سینما به نفع سینمای ایران است

رئیس کانون کارگردانان غیر رقابتی برگزار شدن جشن خانه سینما را تمهیدی منطقی برای پرهیز از به وجود آمدن حاشیه‌ها و به نفع سینمای ایران دانست.

علیرضا رئیسیان به خبرنگار مهر گفت: برگزاری غیر رقابتی جشن خانه سینما امری غیر طبیعی نیست و شرایطی که بر جامعه و به دنبال آن بر سینما و سینماگران حاکم است توجیهی منطقی برای برگزاری جشن به این شکل است.

وی افزود: این اتفاق در جشنواره‌های بزرگ و رقابتی دنیا رایج است و زمانی که شرایط  برپایی جشنواره‌ای پربار فراهم نباشد مسئولان آن جشنواره برای برگزار نشدن یا غیر رقابتی برگزار شدن آن تصمیم گرفته و بهترین راه حل را انتخاب می کنند.

کارگردان "پرونده هاوانا" گفت: شرایط  نامناسبی که در زمان برپایی جشنواره فیلم کودک به وجود آمد و برگزاری آن را تحت‌الشعاع قرار داد باعث تجدید نظر متولیان برپایی جشن خانه سینما در نحوه برگزاری آن شد و در نهایت  به برپایی آن به صورت غیررقابتی منجر شد.

وی درادامه افزود: برپایی جشن خانه سینما به گونه‌ای متفاوت برای جلوگیری از تکرار ناهنجاری های به وجود آمده در جشنواره فیلم کودک و نوجوان ضروری است و صنوف مختلف سینمایی و کانون کارگردانان با این تصمیم موافق هستند.

وی در پایان گفت: جشن خانه سینما به مناسبت گرامیداشت روز ملی سینما همچون سال‌های گذشته برپا می‌شود، تنها تفاوت درنحوه برپایی آن است که با توجه به شرایط سینما و سینما‌گران در این مقطع، برگزاری غیر رقابتی جشن بهترین راه حل ممکن به نظر می‌رسد.

کد مطلب 933916

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها