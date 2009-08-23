غیر رقابتی شدن جشن خانه سینما به نفع سینمای ایران است

علیرضا رئیسیان به خبرنگار مهر گفت: برگزاری غیر رقابتی جشن خانه سینما امری غیر طبیعی نیست و شرایطی که بر جامعه و به دنبال آن بر سینما و سینماگران حاکم است توجیهی منطقی برای برگزاری جشن به این شکل است.

وی افزود: این اتفاق در جشنواره‌های بزرگ و رقابتی دنیا رایج است و زمانی که شرایط برپایی جشنواره‌ای پربار فراهم نباشد مسئولان آن جشنواره برای برگزار نشدن یا غیر رقابتی برگزار شدن آن تصمیم گرفته و بهترین راه حل را انتخاب می کنند.

کارگردان "پرونده هاوانا" گفت: شرایط نامناسبی که در زمان برپایی جشنواره فیلم کودک به وجود آمد و برگزاری آن را تحت‌الشعاع قرار داد باعث تجدید نظر متولیان برپایی جشن خانه سینما در نحوه برگزاری آن شد و در نهایت به برپایی آن به صورت غیررقابتی منجر شد.

وی درادامه افزود: برپایی جشن خانه سینما به گونه‌ای متفاوت برای جلوگیری از تکرار ناهنجاری های به وجود آمده در جشنواره فیلم کودک و نوجوان ضروری است و صنوف مختلف سینمایی و کانون کارگردانان با این تصمیم موافق هستند.

وی در پایان گفت: جشن خانه سینما به مناسبت گرامیداشت روز ملی سینما همچون سال‌های گذشته برپا می‌شود، تنها تفاوت درنحوه برپایی آن است که با توجه به شرایط سینما و سینما‌گران در این مقطع، برگزاری غیر رقابتی جشن بهترین راه حل ممکن به نظر می‌رسد.