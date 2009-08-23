به گزارش خبرنگار مهر، هشتم شهریورماه قرعهکشی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور درسال جاری برگزار میشود. این در حالی است که قرار بود قرعهکشی این رقابتها 25 مردادماه و در جریان سومین نشست عمومی سازمان لیگ انجام شود اما کوتاهی تیمهای بدهکار برای تسویه حساب با طلبکارانشان مانع از آن شد.
سازمان لیگ والیبال با وجود تداخل با ماه رمضان قرعهکشی مسابقات را در همان تاریخ هشتم شهریورماه و بعد از مراسم افطار برگزار میکند اما پذیرش هر 14 تیم در این مراسم منوط به تسویه حساب آنهاست.
رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر این مطلب گفت: این را در نشست 25 مردادماه به طور شفاهی اعلام کردیم. ضمن اینکه اخیرا نیز به صورت کتبی به تیمهای بدهکار تاکید کردیم که اولتیماتوم فدراسیون والیبال مبنی بر پرداخت بدهکاریها را جدی بگیرند وگرنه عاقبت آن دوری حداقل یک ساله از لیگ برتر خواهد بود.
حداد به 6 تیم بدهکار اشاره کرد و تصریح کرد: سایپا تهران، سنگ آهن بافق یزد، برق کرمان، پتروشیمی بندرامام، گلگهرسیرجان و بیم بابل تیمهایی هستند که با وجود بدهکاری برای حضوردر لیگ برتر88 ثبت نام کردهاند. سازمان لیگ یک بار به خاطر این تیمها قرعهکشی بازیها را به تعویق انداخت. اما این بار دود کوتاهی از پرداخت بدهیها فقط به چشم خود بدهکاران میرود.
وی همچنین به نامشخص بودن نام نمایندگان ارومیه و گنبد اشاره کرد و اظهارداشت: حضور نماینده گنبد و ارومیه در لیگ سال جاری قعطی است اما اینکه این تیمها با همان نامهای پادیسان و فولاد شرکت کنند یا نه هنوز مشخص نشده است. بدیهی است اگر نام این تیمها هم تغییرکند آنها نیز به فهرست بدهکاران سازمان لیگ اضافه میشوند.
حداد تاکید کرد: تیمهایی که با تغییرنام در لیگ برتر شرکت کنند باید 30 میلیون تومان به حساب سازمان لیگ فدراسیون والیبال واریز کنند.
رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال همچنین به آغاز صددرصد مسابقات امسال در تاریخ 6 آبان ماه اشاره کرد و گفت: این تاریخ تحت هیچ شرایطی جابه جا نمیشود. تاخیر درآغاز بازیها نتیجهای جز پیگیری فشرده مسابقات ندارد. پس با وجود اعزام پیکان به پیکارهای جهانی رقابتهای لیگ برتر درتاریخ مقرر آغاز میشود.
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