به گزارش خبرنگار مهر، هشتم شهریورماه قرعه‎کشی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور درسال جاری برگزار می‌شود. این در حالی است که قرار بود قرعه‌کشی این رقابت‎ها 25 مردادماه و در جریان سومین نشست عمومی سازمان لیگ انجام شود اما کوتاهی تیم‎های بدهکار برای تسویه حساب با طلبکارانشان مانع از آن شد.

سازمان لیگ والیبال با وجود تداخل با ماه رمضان قرعه‎کشی مسابقات را در همان تاریخ هشتم شهریورماه و بعد از مراسم افطار برگزار می‌کند اما پذیرش هر 14 تیم در این مراسم منوط به تسویه حساب آنهاست.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر این مطلب گفت: این را در نشست 25 مردادماه به طور شفاهی اعلام کردیم. ضمن اینکه اخیرا نیز به صورت کتبی به تیم‎های بدهکار تاکید کردیم که اولتیماتوم فدراسیون والیبال مبنی بر پرداخت بدهکاری‎ها را جدی بگیرند وگرنه عاقبت آن دوری حداقل یک ساله از لیگ برتر خواهد بود.

حداد به 6 تیم بدهکار اشاره کرد و تصریح کرد: سایپا تهران، سنگ آهن بافق یزد، برق کرمان، پتروشیمی بندرامام، گل‌گهرسیرجان و بیم بابل تیم‎هایی هستند که با وجود بدهکاری برای حضوردر لیگ برتر88 ثبت نام کرده‌اند. سازمان لیگ یک بار به خاطر این تیم‎ها قرعه‎کشی بازی‎ها را به تعویق انداخت. اما این بار دود کوتاهی از پرداخت بدهی‌ها فقط به چشم خود بدهکاران می‎رود.

وی همچنین به نامشخص بودن نام نمایندگان ارومیه و گنبد اشاره کرد و اظهارداشت: حضور نماینده گنبد و ارومیه در لیگ سال جاری قعطی است اما اینکه این تیم‎ها با همان نام‎های پادیسان و فولاد شرکت کنند یا نه هنوز مشخص نشده است. بدیهی است اگر نام این تیم‎‌ها هم تغییرکند آنها نیز به فهرست بدهکاران سازمان لیگ اضافه می‎شوند.

حداد تاکید کرد: تیم‎هایی که با تغییرنام در لیگ برتر شرکت کنند باید 30 میلیون تومان به حساب سازمان لیگ فدراسیون والیبال واریز کنند.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال همچنین به آغاز صددرصد مسابقات امسال در تاریخ 6 آبان ماه اشاره کرد و گفت: این تاریخ تحت هیچ شرایطی جابه جا نمی‎شود. تاخیر درآغاز بازی‎ها نتیجه‎ای جز پیگیری فشرده مسابقات ندارد. پس با وجود اعزام پیکان به پیکارهای جهانی رقابت‌های لیگ برتر درتاریخ مقرر آغاز می‌شود.