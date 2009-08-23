غیر رقابتی برگزار شدن جشن خانه سینما منطقی است

سعید حاجی‌میری به خبرنگار مهر گفت: بدیهی است برگزاری غیر رقابتی جشن خانه سینما باعث افول این جشن می‌شود. ظاهراً جشن امسال صرفاً به نمایش فیلم‌های برگزیده دوره‌های قبل خواهد پرداخت و تمام این نشانه‌ها حاکی از برپایی حداقلی این جشن است.

وی افزود: برپایی غیر رقابتی این جشن برخلاف سال‌های گذشته یقینا اتفاقی عادی در مسیر برگزاری این جشن و ارتقای آن نبوده و حکایت از تاثیر شرایط اجتماعی چند ماه اخیر بر سینما و سینماگران و وجود مشکلاتی برای عرصه سینما دارد و ظاهراً دوستان خانه سینما بیشتر برای آنکه متهم به رفتار اعتراضی نشوند، جشن را به این شکل مختصر برگزار می‌کنند.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "انعکاس" ادامه داد: صرف نظر از هر گونه قضاوت سیاسی تردیدی وجود ندارد که رویدادهای قبل و به ویژه بعد از انتخابات که بسیار دور از انتظار بود و آثار روحی و روانی آن بر جامعه، مردم و تمامی بخش‌های تجاری، صنعتی و فرهنگی جامعه را دچار نوعی سکون کرده است.

حاجی‌میری گفت: صنعت سینما با حضور مردم شکل می‌گیرد، هنرمندان عرصه سینما خود را با مردم و مسائل مبتلا به جامعه عجین می‌دانند و سینماگران موضوع‌های خود را از درون جامعه پیدا می‌کنند. بی‌تفاوتی نسبت به اوضاع جامعه برای اهالی هنر و سینماگران غیر ممکن است.

تهیه‌کننده "استشهادی برای خدا" و "بیداری" افزود: در چند ماه اخیر با کاهش میزان تولیدات سینمایی مواجه بوده‌ایم و به دلیل کاهش جدی انگیزه سینماگران و شرایط اجتماعی سینما در بخش تولید و جشنواره‌ها تحت تاثیر قرار گرفته است. تنها آثاری در مرحله تولید قرار دارند که بر اساس برنامه‌ریزی‌های قبلی و تاریخ قراردادها ناچار به کلید زدن بوده‌اند.

حاجی میری در پایان گفت: جشن خانه سینما نیز تحت تاثیر شرایط قرار گرفته و در صورت برپایی با موفقیت برگزار نمی‌شود و بیشتر حکم خالی نبودن عریضه را دارد. البته مطمئنم خود برگزارکنندگان این را بهتر می‌دانند. به همین خاطر در این شرایط تصمیم به برپایی غیر رقابتی جشن تنها برای گرامیداشت روز ملی سینما اجتناب‌ناپذیر و قابل قبول به نظر می‌رسد.