میانگین ثبت وقایع حیاتی در گلستان 12 درصد بیشتر از کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده عصر شنبه در جلسه وقایع حیاتی استان افزود: میزان ثبت ولادت در سال 82 در استان 69.2 درصد بود که در تیرماه سال جاری به 98.8 درصد رسید.

وی اظهار داشت: همچنین اکنون 96 درصد وفاتها در استان به موقع ثبت می شود که این میزان در سال 82 حدود 56.6 درصد بود.

وی بر لزوم تشکیل کمیته ساماندهی گورستانهای استان تاکید کرد و افزود: معاونت عمرانی و ثبت احوال نسبت به ساماندهی گورستان در روستاهای فاقد کد برنامه ریزی کنند.

محمودزاده، برگزاری کلاسهای آموزشی برای بالابردن آگاهیهای لازم بین کارشناسان، فرمانداران و مسئولان بخشهای مختلف نسبت به ثبت به موقع وقایع حیاتی را ضروری دانست.

مدیرکل ثبت احوال گلستان نیز گفت: در چهارماه اول سال جاری، چهار هزار و 903 فقره ازدواج، 267 فقره طلاق در روستاها، 453 فقره طلاق در شهر و بیش از پنج هزار و 800 فقره ولادت در استان ثبت شده است.

سیف الله ابوترابی افزود: در این مدت 677 فوتی در بین جامعه شهری و 786 وفات در روستاهای استان ثبت شد.