حق الزحمه داوران لیگ برتر فوتبال نهایی می شود/ افزایش دستمزدها داوران

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که با حضور مسعود عنایت رئیس و 5 عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال با علی کفاشیان برگزار خواهد شد ، سقف حق الزحمه داوران و کمک داوران در فصل جاری مسابقات لیگ برتر تعیین خواهد شد.

به دنبال اظهارات هفته گذشته مسعود مرادی که به نمایندگی از داوران فوتبال کشور در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال مبنی بر افزایش حق الزحمه داوران لیگ برتر مطرح شد، علی کفاشیان بر متعادل ساختن حق الزحمه و اختصاص مبلغ دریافتی از سوی اسپانسر به داوران کشور تاکید کرد.

این موضوع حتی مورد حمایت رئیس سازمان تربیت بدنی قرار گرفت و وی دستور پیگیری ویژه این موضوع از سوی فدراسیون فوتبال را صادر کرد.

درهمین حال مسعود عنایت رئیس کمیته داوران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر افزایش سطح دستمزد داوران لیگ برتر اظهار داشت: موضوع حق الزحمه داوری مطلب جدیدی نیست و کمیته داوران از لیگ هشتم در حال پیگیری این موضوع است که متاسفانه تاکنون به نتیجه مشخصی که به نفع داوران فوتبال کشور باشد، دست نیافته ایم.

عنایت تاکید کرد: به اعتقاد من اگر فدراسیون فوتبال نمی تواند دستمزد واقعی را به داوران فوتبال کشور بپردازد، مسابقات لیگ را تعطیل کند.

وی یادآور شد: در حالیکه تمامی عناصر درگیر با فوتبال شامل مربی، بازیکن ، سرپرست ، مدیرعامل و ... به نحوی از پول فوتبال بهره مند می شوند ولی داوران به عنوان رکن اصلی وتبال از این امر بی بهره اند و چنین فاصله ای بین عناصر فوتبال نمی تواند عادلانه باشد.

رئیس کمیته داوران اضافه کرد: خوشبختانه صحبت های آقای مسعود مرادی بازخورد خوبی در بین اعضای مجمع داشت و این موضوع مورد تاکید تمامی اعضا قرار گرفت و امیدواریم در نشست به آقای کفاشیان بتوانیم به نقاط مشترک خوبی در افزایش سطح دستمزد داوران دست یابیم.