چاههای فاز 9 و 10 پارس جنوبی هنوز گاز ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، میدان گازی پارس جنوبی یکی از بزرگترین منابع مستقل گازی جهان است که بر اساس برآوردهای صورت گرفته، سهم ایران از ذخیره گاز این میدان مشترک حدود 14 تریلیون متر مکعب بوده است که این میزان حدود 50 درصد کل ذخایر گاز ایران و 8 درصد ذخایر گاز دنیا را شامل می شود.

برای توسعه این میدان مشترک پیش بینی راه اندازی 28 فاز شده که به طور متوسط هر فاز از ظرفیت حداقل تولید یک میلیارد فوت مکعب گاز برخوردار است.

اما در حالی که کشور قطر تولید گاز از میدان پارس جنوبی را از سال 1990 میلادی آغاز کرده اما اولین فاز گازی ایران برای برداشت گاز از این میدان مشترک در سال 2001 میلادی شروع شده که این حاکی از عقب ماندگی 11 ساله در برداشت گاز از این میدان مشترک است.

در طی سالهای گذشته تلاشهای بسیاری برای جبرای عقب ماندگی برداشت گاز از این میدان نسبت به شریک قطری انجام شده و با وجود راه اندازی 5 پالایشگاه جدید، تولید گاز ایران از پارس جنوبی حدود 8 میلیارد فوت مکعب در روز است.

اما هم اکنون شریک قطری روزانه بالغ بر 2/12 میلیارد فوت مکعب گاز از این میدان مشترک برداشت می کند که پیش بینی می شود با تکمیل 2 پروژه جدید تولید گاز از پارس جنوبی میزان برداشت شریک قطری از این میدان گازی افزایش چشمگیری یابد.

فازهای 9 و 10 پارس جنوبی هنوز گاز ندارند

پس از بهره برداری از فازهای یک تا پنج پارس جنوبی با ظرفیت تولید روزانه حدود 114 میلیون متر مکعب گاز، در طی چهار سال گذشته نیز عملیات اجرایی پنج فاز پارس جنوبی با شتاب بیشتری دنبال شد.

در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی به طور کامل در مدار تولید قرار گرفت اما به دلیل عدم تامین تجهیزات درون چاهی امکان تولید گاز از چاه های فازهای 9 و 10 تاکنون فراهم نشده است.

در این رابطه پیگیریهای خبرنگار مهر از شرکت ملی نفت حاکی از آن است که با توجه به عدم تامین تجهیزات درون چاهی ، هم اکنون مذاکرات با یک شرکت چینی برای خرید تجهیزات از سایر شرکتها در حال انجام است.

از این رو، با توجه به بدون گاز ماندن چاه های فاز 9 و 10 پارس جنوبی و عدم امکان انتقال گاز از سکوهای دریایی به پالایشگاه های خشکی، گاز مورد نیاز این 2 فاز از محل سکوهای دریایی فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی (گازی که به تزریق چاه های نفتی باید اختصاص یابد) تامین می شود.

ساخت مخازن LPG تا شهریور ماه امسال

به گزارش مهر، در بخش پالایشگاه های خشکی نیز تاکنون ساخت مخازن ذخیره سازی LPG این 2 فاز به پایان نرسیده و بر اساس اعلام پیمانکار قرار است تا پایان شهریور ماه امسال مخازن LPG فازهای 9 و 10 به بهره برداری برسند.

در این پروژه دو مخزن پروپان هر کدام با ظرفیت 45 هزار مترمکعب و دو مخزن بوتان هر کدام با ظرفیت 35 هزار مترمکعب ساخته شده که هزینه خرید، ساخت و نصب آن حدود 60 میلیون دلار برآورد می‌شود.

از سوی پیمانکار بروز برخی مشکلات در تامین کالا دلیل اصلی تاخیر در بهره‌برداری از مخازن LPG فازهای 9 و 10 پارس جنوبی بوده که پیش بینی می شود با راه‌اندازی مخازن یاد شده LPG تولید شده در پالایشگاه های 9 و 10 (گاز تولید این محصول از فازهای 6 تا 8 تامین می شود) صادر و بخشی از بدهی‌های پروژه از محل فروش این محصول تامین شود.

پیش بینی می شود با تکمیل نهایی بخشهای مختلف سکوها، چاه های دریایی و پالایشگاه های خشکی فازهای 6 تا 10 پارس جنوبی مجموع تولید گاز ایران از میدان مشترک پارس جنوبی به 10 میلیارد فوت مکعب در روز افزایش یابد.