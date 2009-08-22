دستورالعمل یکسان سازی رسیدگی و تشخیص مالیات تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، علی اکبر عرب مازار با بیان اینکه در عصر جهانی شدن سازمان هایی می توانند به دوام و بقای خود ادامه دهند که قادر به سازگاری با شرایط جدید باشند، افزود: سازمان امور مالیاتی کشور یکی از سازمان هایی است که به دلیل اهمیت و حساسیت مالیات، به لحاظ تغییرات سریع محیطی و استفاده مؤدیان از تکنولوژی های جدید باید این راهبرد را به طور جدی سرحوله کار خود قرار دهد.

وی با اشاره به عزم سازمان مالیاتی در خصوص اجرای ساختار وظیفه ای در نظام مدرن مالیاتی، تصریح کرد: در نظام جدید مالیاتی روند تشخیص تا وصول مالیات به صورت یک فرآیند خط تولیدی خواهد بود که استاندارد سازی فرآیندهای مالیاتی، وجود دستورالعمل های مناسب و استفاده حداکثر از مکانیزاسیون، لزوم طی این فرآیند محسوب می شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ممیزی پرونده های مالیاتی را یکی از مهمترین بخش های نظام مالیاتی دانست و اظهار داشت: تعیین صحت مالیات ابراز شده توسط مؤدیان نیازمند وجود استانداردهایی است تا تمام حوزه های مالیاتی سراسر کشور بر طبق آنها و با شیوه یکسان بر پرونده های مالیاتی اعمال نظر کنند.

وی ادامه داد: اولین اقدام به منظور استاندارد کردن فرآیند تشخیص مالیات، تعیین تیم استانداردسازی فرآیند رسیدگی و تشخیص مالیات و همچنین تشکیل کارگروه راهبردی بود که حاصل 2 سال تلاش آنان، تهیه دستورالعمل مربوطه، برای اولین بار در نظام مالیاتی است.

عرب مازار با اشاره به مزایای این دستاورد سازمان مالیاتی، گفت: برنامه ریزی دقیق رسیدگی، تعیین روش استاندارد رسیدگی، تعیین استاندارد گزارشات مالیاتی، رعایت اصل اهمیت در امر حسابرسی مالیاتی، سنجش استاندارد ظرفیت مالیاتی مؤدیان و تعیین روش های اعمال نظارت و کنترل کیفی و اعمال مدیریت مؤثر حسابرسی مالیاتی از مزایای تدوین دستورالعمل بخش رسیدگی و تشخیص مالیات است.

وی با اشاره به اینکه استانداردسازی این فرآیندها سبب می شود حجم عظیمی از فعالیت های این بخش با سرعت و دقت بیشتر و به صورت روشمند انجام شود، افزود: با توجه به عزم سازمان مالیاتی در خصوص وظیفه ای کردن ساختار نظام مالیاتی، تغییر در تشکیلات سازمانی و استاندارد کردن رویه ها، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه دستورالعمل رسیدگی و تشخیص مالیات(حسابرسی مالیاتی) به صورت آزمایشی در سه استان تهران، اصفهان و کرمانشاه تست می شود، افزود: پس از تکمیل مطالعات و اخذ نتایج حاصله از بازخورد اجرای این دستورالعمل در سه استان مذکور، نسبت به اصلاح و تکمیل آن اقدام می شود تا در نهایت دستورالعملی جامع و بدون نقص دراختیار ادارات کل سراسر کشور قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: دستورالعمل رسیدگی و تشخیص مالیات پس از تأیید نهایی برای اجرا به کلیه ادارات کل مالیاتی ابلاغ می شود.