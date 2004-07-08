اداره ثبت اسناد و املاك كهريزك افتتاح شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"محمد رضا عليزاده دراين مراسم، راه اندازي 60 اداره ثبت اسناد واملاك در طي ماه جاري در نقاط مختلف كشور را در راستاي اهداف كلان قوه قضاييه ذكر كرد و گفت: پيرو فرمايشات رياست معظم قوه قضاييه مبني بر توسعه قضايي، اين سازمان گام هاي بلندي را برداشته است كه در مقايسه با دوره قبل برخي قسمتها رشدي بيش از صددرصد داشته است.

وي در ادامه با اشاره به اهداف مهم نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كه علاوه بر اعتلاي دين و فرهنگ ديني ، تامين رفاه اجتماعي مي باشد گفت: رضايت حق در گرو رضايت خلق است. لذا بايد در جهت خدمت به مردم و جلب رضايت آنان كوشش شود، كه در اين راستا سازمان ثبت براي توسعه خدمت رساني در طي پنج سال اخير كارهاي زيادي از لحاظ كيفي و كمي انجام داده است برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي، وضع مقرارت و آيين نامه ها ، توسعه و گسترش دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق اجراي عمليات طرح كاداستر و راه اندازي ادارات ثبت را از جمله اين تلاش ها ذكر كرد.

معاون قوه قضايبيه با تشريح برخي فعاليتهاي سازمان در پنج سال گذشته اظهار داشت: تا سال 1378 حتي در يك شهر كشور طرح كاداستر (نقشه برداري شهري ) پياده نشده بود كه با اقدامات انجام شده تا خرداد ماه سال جاري در 136 شهر كشور عمليات طرح كاداستر انجام شده و به بهره برداري رسيده است. همچنين در دوره مشابه قبل 19 اداره ثبت تاسيس شده بود كه از نيمه دوم سال 78 تا امروز تعداد 128 اداره ثبت راه اندازي شده است.

دفاتر اسناد رسمي نيز با افزايش چشمگير در دوره اخير بيش از صد درصد رشد داشته و اين امر كار مراجعان به دفاتر را ضمن تسريع آسان و راحت كرده است.

عليزاده ، الحاق جمهوري اسلامي ايران را به شش كنوانسيون بين المللي در جهت حمايت از حقوق مالكيت معنوي و دارندگان علامت، صاحبان كالا مخترعين كه جامعه را به تحول و پويايي مي رسانند بسيار مهم و با ارزش خواند و گفت: با تعامل بسيار خوبي كه اين سازمان با نهاد و دستگاههاي مختلف به ويژه مجلس شوراي اسلامي دارد توانسته در سايه صميميت و همدلي در دو سه سال گذشته زمينه هاي پيوستن ايران به پنج كنوانسيون را فراهم كند كه در تاريخ فعاليت اين سازمان فقط در يك كنوانسيون عضو بود.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور: گسترش و توسعه سازمان ثبت را موجب تثبيت مالكيت ها دانست و افزود: اين امر موجب مي شود تا اختلاف و درگيري بين افراد جامعه بوجود نيايد و در نتيجه امنيت اجتماعي را در پي خواهد داشت و چنانچه اختلافي نيز به وجود آيد رسيدگي به آن سهل و ممكن است .

شايان ذكر است در اين مراسم رئيس اداره ثبت اسناد و املاك كهريزك معرفي شد.