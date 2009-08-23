به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه از ورشو اعلام کرد روزنامه پولسکا گزارش داد کارشناسان این فیلم‌ها را درون چند جعبه فلزی در انباری خانه‌ای روستایی در حاشیه شهر سوسنویچ یافته‌اند. یکی از آنها فیلم "مردم مرزی" موریتس استیلر فیلمساز سوئدی است که آن را سال 1913 بر اساس رمانی از امیل زولا نویسنده نامدار فرانسوی ساخت.

"دو چشم آبی" به کارگردانی یوهان مه‌یر آلمانی محصول 1932، نسخه آلمانی "سگ‌های باسکرویل" شرلوک هلمز ساخته ریچارد اوسوالد محصول 1929 و فیلمی از مجموعه ایتالیایی دنباله‌دار "ماچیسته" که پخش آن سال 1914 با بازی بارتولومو پاگانو آغاز شد از دیگر فیلم‌های قدیمی است که در انباری آن خانه قدیمی در لهستان کشف شده است.

کارشناسان بخشی از فیلم سال 1913 اوتون ریپرت آلمانی را هم یافته‌اند که این فیلمساز غالبا با فریتس لانگ کار مشهور می‌کرد. در گزارش روزنامه پولسکا آمده که این مجموعه متعلق به یک کشیش محلی عشق فیلم به نام یرزی بارشش بود که پس از جنگ جهانی دوم اقدام به جمع‌آوری فیلم کرد و سال 2004 هم از دنیا رفت.