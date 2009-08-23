دکتر بهرام امیراحمدیان که با خبرنگار مهر گفتگو می‌کرد در پاسخ به این سؤال که چه شرایطی برای شناخت مؤلفه‌های مهم هویت ایرانی - اسلامی لازم هستند؟ گفت: یکی از این مؤلفه‌ها این است که هرکسی باور داشته باشد که به سرزمینی تعلق دارد که این سرزمین ایران است.

وی افزود: دوم اینکه تعلق خودش را به ملتی که در این سرزمین زندگی می‌کند اعلام کند که این ملت برای خودش دارای زبان، تاریخ و فرهنگ مشترکی است که همگان بدان باور دارند و بخشی از این فرهنگ که مهمترین آن است زبان و دین است.

این استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: بنابراین یکنفر که خودش را ایرانی معرفی می‌کند بایستی به سرزمین ایران تعلق داشته باشد. به زبان، فرهنگ، تاریخ و جغرافیای این سرزمین وابسته باشد. هویت هر ایرانی موضوعی است که او را از دیگران متمایز می‌کند و بین او و دیگر ملتها تمایز ایجاد می‌کند.

امیراحمدیان در پاسخ به این سؤال که چرا پیوند ما با هویت ایرانی - اسلامی‌مان گسسته شده است؟ گفت: آنچه سبب گسستگی هویت می‌شود ناخودآگاهی هر ملت از گذشته تاریخی شناخت سرزمین است. بنابراین عدم شناخت هریک از ایرانیان از تاریخ و جغرافیا، زبان و ادبیات و نمادهای ملی و فرهنگی از جمله اسطوره‌ها، افسانه‌ها و باورهای دینی و دیگر نمادهای ملی سبب گسست هویتی می‌شود.

این محقق و پژوهشگردر پاسخ به این سؤال که هویت ایرانی -اسلامی ما برای زندگی در جهان مدرن تا چه اندازه نیاز به فرهنگ غربی دارد؟ گفت: طبیعی است که هویت ایرانی به برقراری روابط با دیگر فرهنگها نیاز دارد. این روابط در سطوح مختلف از جمله مبادلات علمی و فرهنگی، روابط دیپلماتیک، اقتصادی و فرهنگی است.

امیر احمدیان خاطر نشان کرد: در این روابط هر یک ازفرهنگها با همدیگر مبادلات انجام می‌دهند و بنابراین در شرایط کنونی جامعه فرهنگی و جهانی هریک از فرهنگها داده‌ها و ستانده‌ها با یکدیگر خواهند داشت. بنابراین ایران می‌تواند از غرب چیزهایی بگیرد و چیزهایی بدهد.