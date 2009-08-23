به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست آنلاین، افراد متعصب و خرابکار روز چهارشنبه هفته گذشته باز هم به یک مسجد مسلمانان در شرق فرانسه بی حرمتی کرده و دیوارهای ساختمان آن را با شعارهای ضداسلامی پر کردند و سرخوکی را از دیوارهای این مسجد آویزان کردند.

یک ناظر که در حال عبور از کنار ساختمان این نمازخانه بود پلیس را در جریان این حمله قرار داد.

نادین مورانو از نمایندگان پارلمانی محلی که وزیر دوم خانواده ها در دولت نیکولا سارکوزی هم هست این حمله را به عنوان خشونتی غیرقابل قبول توصیف کرد و خواستار روشن شدن کامل جزئیات و شناسایی عاملان آن شد.

منتقدان استدلال می کنند که سیاستهای دولت راستگرای سارکوزی که آزادی زنان مسلمان را برای پوشیدن هر لباسی که می خواهند منع می کند و انتخاب آنها را برای پوشیدن لباسهای مورد نظر خود به استهزا گرفته باعث شده برخی اعضای جامعه علیه اقلیت مسلمانان این کشور تحریک شوند.

یک مفسر در این رابطه اشاره کرده چندی پیش زنی مسلمان برای پوشیدن حجاب در دادگاه توسط یک نژادپرست به قتل رسید و به شهید حجاب لقب گرفت اما فرانسه بازهم به دنبال اعمال محدودیتهای بیشتری علیه حجاب زنان مسلمان است.

اخیرا در فرانسه هیئت ویژه ای با حضور 32 قانونگذار تشکیل شده تا قانون منع زنان از پوشیدن برقع را نیز بررسی کنند.

منتقدان سیاستهای فرانسه را نمونه روشن نقض حقوق بشر، آزادی دینی و ابراز تعلقات دینی نمی دانند که باید در کشوری که ادعای سکولار بودن دارد تضمین شده باشد.

این درحالی است که فرانسه برای حفظ ارزشهای سکولار خود حقوق و آزادی های مسلمانان را نقض می کند. درحالی که براساس اعتقاد تحلیلگران نمی توان به نام آزادی با آزادی مبارزه کرد.

عده ای با مطرح کردن این پرسش که آیا دولت فرانسه قصد دارد به طالبان اروپایی تبدیل شود و به زنان بگوید که چه بپوشند و چه چیز را برای پوشیدن انتخاب نکنند، بحث منع استفاده زنان مسلمان از لباس شنایی که با حفظ اصول پوشش طراحی شده را مطرح می کنند.

چهارشنبه هفته گذشته یک استخر شنا در پاریس از ورود یک زن مسلمان که لباس شنای پوشیده اسلامی به تن داشت جلوگیری کرد. این در حالی است که مقامات در پاریس در ماه ژوئیه اعلام کرده بودند زنان می توانند با استفاده از این لباس شنای ویژه مسلمانان از تسهیلات این استخر استفاده کنند، اما در ماه آگوست این اجازه برای زن مسلمانی که به استخر مراجعه کرده بود صادر نشد.

روزنامه پاریزین از شکایت یک تازه مسلمان فرانسوی به دادگاه علیه این تصمیم خبر داده است. زن مسلمانی که تنها نام کوچک خود را به عنوان کارول اعلام کرده گفت: این مسئله یک تبعیض واضح است و من تلاش می کنم آن را تغییر دهم و اگر در دادگاه بازنده شدم آنها نمی توانند مرا از فرانسه بیرون کنند.

موضع سارکوزی در این گونه مسائل همواره مورد انتقاد طرفداران حقوق زنان مسلمان و غیر مسلمان قرار گرفته است.

ایوان ریدلی روزنامه نگار مسلمان بریتانیایی در این رابه نوشته است: نخستین اگر سارکوزی به واقع به سرکوبی زنان اهمیت می دهد باید میزان خشونت خانگی علیه زنان فرانسوی را کاهش دهد که قربانیان آن 2 میلیون هستند.