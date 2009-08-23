به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد والتس با ایفای نقش کلنل هانس لاندا در "لعنتی‌های بی‌آبرو" از همین حالا از امیدداران جدی حضور در میان پنج بازیگر نهایی اسکار بهترین بازیگر مرد است و در این گفتگو از تجربه همکاری با تارانتینو و پیت و نگاه خود و خانواده‌اش به زندگی و کار در هالیوود می‌گوید.

* در یک تور جهانی برای تبلیغ "لعنتی‌های بی‌آبرو" شرکت کردید. چطور بود؟

ـ واقعا جالب. از تجربه حضور در تئاتر می‌دانم که تماشاگر هر شب متفاوت از شب قبل است. حتی واکنش‌ها و حس موجود در صحنه. این درباره فیلم و سینما هم مصداق دارد و از یک کشور به کشور دیگر، از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر فرق می‌کند. این تفاوت از کالیفرنیا تا نیویورک هم دیده می‌شود و واقعا جذاب است.

* ماه مه گذشته جایزه بهترین بازیگر جشنواره کن را بردی و حالا که فصل اسکار نزدیک می‌شود، فشاری روی خودت احساس نمی‌کنی؟

ـ نه، نه اصلا. من بحث جوایز را فقط به عنوان یک مکمل نگاه می‌کنم نه بیشتر. من واقعا آن را یک بحث یا هدف جدی و حساب‌شده نمی‌دانم. بردن جایزه از دسترس و اختیار من خارج است و من فقط خوشحال می‌شوم که بخشی از این جریان هستم.

* چطور نقش کلنل لاندا را به دست آوردی؟

ـ یکی از آشنایان در برلین پیشنهاد داد با کوئنتین ملاقات کنم. خیلی عادی و سنتی. برایم یک فیلمنامه فرستادند و آن را خواندم و همدیگر را دیدیم. راستش را بخواهید اول از نقشم خیلی هیجانزده نشده بودم (می‌خندد). اما پس از دیدار با کوئنتین و خواندن چند باره فیلمنامه بیشتر درگیر آن شدم.

* در وین و نیویورک درس بازیگری خواندی؟

ـ بله. کارهای مختلفی انجام دادم و کمی پول پس‌انداز کردم. چون نمی‌خواستم برای خودم ماشین اسپرت بخرم، به این نتیجه رسیدم که روی خودم سرمایه‌گذاری کنم.

* هدف خاصی در ذهنت داری؟

ـ خیلی خاص نه. برای مدتی نمی‌دانستم می‌خواهم خواننده اپرا بشوم یا بازیگر. حالا خوشحالم که دومی را انتخاب کردم، چون هیچ وقت خواننده خوبی نبودم.

* کوئنتین به گرفتن نماهای بلند شهره شده است. تجربه بازی روی صحنه در این مورد کمکت کرد؟

ـ بله، کاملا. نمی‌توانم درباره دیگر بازیگران قضاوت کنم، اما داشتن تجربه بازی در تئاتر بسیار شگفت‌انگیز بود و به من کمک کرد بدانم جلوی دوربین جایم کجاست.

* وقتی قرار ملاقات با تارانتینو گذاشتی، می‌دانستی قرار است نقش اصلی فیلم را براد پیت بازی کند؟

ـ پسرم به من خبر داد. او خوره اینترنت است و یک روز صبح تمام جزئیات پروژه را به من گفت.

* برای رسیدن به نقش تاریخ را هم مرور کردی؟

ـ من در اتریش بزرگ شده‌ام و طبیعی است که تاریخ جنگ جهانی دوم در تمام متون درسی ما گنجانده شده باشد. خود من هم به این بخش از تاریخ علاقه دارم و خب دانسته‌هایم از جنگ دوم جهانی بیش از حد معمول است. نقش من هم بیشتر شبیه یک کارآگاه بود تا سرباز معمولی.

* واکنش‌ها به فیلم در اتریش و آلمان چطور بوده است؟

ـ بیش از اندازه مشتاقانه. این را قبلا هم از من پرسیده‌اند، اما لحظه‌ای که هیتلر در فیلم کشته می‌شود، آه برخاسته از آرامش تماشاگران حاضر در سالن در سینماهای اتریش و آلمان بسیار بلندتر از دیگر نقاط دنیا است.

کریستف والتس با جایزه بهترین بازیگر جشنواره کن

* فیلم تقریبا به صورت کامل در فرانسه و آلمان فیلمبرداری شده است. کمی از حس صحنه برایمان بگو.

ـ من و کوئنتین پیش از آغاز کار با هم حرف زدیم و به این نتیجه رسیدیم که من از گروه جدا باشم. من هم با این ایده موافق بودم که از جمع بیرون بروم و با کسی راحت نباشم تا این حس در صحنه‌های فیلم هم دیده شود. به نظرم این راحت نبودن در نهایت به نفع نقش و فیلم تمام شد.

* در آینده قرار است چه کار کنی؟

ـ در همین لحظه همزمان برای سه پروژه برنامه‌ریزی می‌کنم. ولی متاسفانه نمی‌توانم هیچ اطلاعاتی از هیچیک از پروژه‌ها به شما بدهم. حتی با نگاه یک کارآگاه زبده هم نمی‌توانی از من حرف بکشی.

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"لعنتی‌های بی‌آبرو" ساخته کوئنتین تارانتینو ماه مه گذشته در شصت و دومین جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد و جایزه بهترین بازیگر مرد را برای کریستوفر والتس به ارمغان آورد. ملانی لورن، الای راث، دایان کروگر و دانیل برول در هشتمین فیلم فیلمساز 46 ساله آمریکایی بازی کرده‌اند که از جمعه در سینماهای آمریکا اکران شده است.