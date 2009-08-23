منچستر با گلزنی اوون ویگان را گلباران کرد / آرسنال صدرنشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر انگلستان شنبه شب با برگزاری 6 دیدار آغاز شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال منچستر در حالی در زمین ویگان به برتری 5 بر صفر دست یافت که مایکل اوون نخستین گل خود را با پیراهن این تیم به ثمر رساند.

در این مسابقه که در ورزشگاه "دی وی" برگزار شد، وین رونی(56 و 65)، برباتوف(58)، مایکل اوون(85) و نانی(90) گل‌های منچستر را به ثمر رساندند تا شیاطین سرخ با این پیروزی پرگل شکست تلخ هفته گذشته برابر بارنلی را به فراموشی بسپارند.

همچنین آرسنال هم با نتیجه 4 بر یک از سد میهمانش پورتموث گذشت تا با 6 امتیاز صدرنشین این رقابت‌ها شود. دیابی(18و 21)، گالس(51) و رمزی(68) گل‌های آرسنال را به ثمر رساندند و کابول(37) تک گل پورتموث را دروازه آرسنال کرد.

خوشحالی وین رونی مهاجم تیم فوتبال منچستریونایتد پس از باز کردن دروازه ویگان

در سایر دیدارهای هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر انگلستان نتایج زیر بدست آمد:

* بیرمنگام صفر - استوک سیتی صفر

* هال سیتی یک - بولتون صفر

* منچسترسیتی یک - وولورهمپتون صفر

* ساندرلند 2 - بلکبرن یک

برنامه ادامه مسابقات فوتبال هفته سوم لیگ برتر انگلستان به شرح زیر است:

یکشنبه 1/6/88

* وستهام - تاتنهام

* بارنلی - اورتون

* فولهام - چلسی

دوشنبه 2/6/88

* لیورپول - آستون ویلا

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- آرسنال 6 امتیاز - یک بازی کمتر(تفاضل گل 8+)

2- تاتنهام 6 امتیاز - یک بازی کمتر(تفاضل گل 5+)

3- منچستریونایتد 6 امتیاز(تفاضل گل 5+)

4- چلسی 6 امتیاز(تفاضل گل 3+)

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16- بلکبرن بدون امتیاز - یک بازی کمتر(تفاضل گل 3-)

17- اورتون بدون امتیاز - 2 بازی کمتر(تفاضل گل 5-)

18- پورتموث بدون امتیاز (تفاضل گل 5-)