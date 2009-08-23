پخش ویژه برنامه "مشکات نور" از سیمای خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد تهیه کننده این برنامه گفت: برنامه مشکات نور هر روز در ماه مبارک رمضان بعد از اخبار عصر به مدت 30 دقیقه پخش می شود.

مرتضی میقانی یکی از ویژگی های این برنامه را مسابقه قرآنی آن دانست که مردم می توانند در این مسابقه شرکت و پاسخ های خود را به شماره 30625 پیامک کنند.

وی گفت: در این مسابقات بخش هایی از سریال یوسف پیامبر پخش می شود و شرکت کنندگان باید بگویند این صحبت ها به کدام آیه قرآن اشاره دارد.

میقانی افزود: نتایج این مسابقه قرآنی در پایان ماه مبارک از طریق سیمای استانی به اطلاع مخاطبان خواهد رسید.

به برگزیدگان این مسابقه قرآنی به قید قرعه جوایز نفیسی اهداء خواهد شد.

