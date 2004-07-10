"حسين مسافر آستانه" كارگردان تئاتر ضمن بيان مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر" تصريح كرد: متأسفانه هنوزفرآورده هاي دفاع مقدس ما درزمينه هاي شعر و قصه و نمايشنامه خيلي ناقص است وتاكنون نتوانسته ايم به جايگاه حرفه اي خود برسيم.هنرمندان تنها كساني هستند كه زودتراز مسوولين مي توانند در اين زمينه يك جريال تحول برانگيزرا ايجاد كنند.

وي درادامه افزود: خلق يك اثر هنري خوب نيازمند پشتوانه و پشتيباني بيشتري است درواقع براي ارتقا جشنواره دفاع مقدس بايد به حرفه اي ترين شكل ممكن از اين جشنواره حمايت شود. اما تاكنون به دليل محدوديت مالي و برنامه اي نتوانسته ايم در اين زمينه موفق عمل كنيم.

مسافر استانه با اشاره به اين كه جشنواره همين كه توانسته سرو صداي دفاع مقدس را زنده نگه دارد خيلي خوب است ،متذكر شد: اين جشنواره از روز اول تاكنون موجب شده تا موقعيت هايي براي عموم هنرمندان كشور جهت كار ايجاد شود وآنها را به خود جذب كند اما از آنجايي كه شناخت درستي ازمفاهيم دفاع مقدس وجود نداشته و هنرمندان از دريچه نگاه خود مسايل دفاع مقدس را تجزيه و تحليل كرده اند و به عنوان يك نويسنده ارائه داده اند ما هنوزموفق به شناخت موقعيتهاي دفاع مقدس نشده ايم تا آثارارزشمند خلق كنيم .بنابراين بايد با پژوهشي درست، منابع درستي در اين ارتباط در اختيار نمايشنامه نويسيان ما قرار گيرد تا بتوانيم شاهد رشد تئاتر دفاع مقدس شويم.

وي با بيان اين مطلب كه بايد مفهوم دفاع مقدس دروجود يك هنرمند رسوخ كند تا بتواند اين مفهوم را به اثر تبديل كند گفت: هرهنرمندي حق دارد بر اساس سلايق شخصي و دريافت خود از موضوع جنگ و دفاع مقدس اثر نمايشي ارائه دهد و اختلاف نظر يك امر طبييعي است اما گاه اختلاف در معنا و مفهوم دفاع مقدس وجود دارد.

اين كارگردان افزود: فهم هنرمندان ما اكنون نسبت به موضوع دفاع مقدس فرق كرده ورشد نموده است. بر پايه اين فهم مي توان گفت كه جشنواره تئاتر دفاع مقدس مي تواند با جشنواره فجر رقابت كند و تنها چيزي كه مي تواند مانع اين رقابت شود محدوديت موضوعي اين جشنواره است.

وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا ديدگاه شوراي ارزشيابي اين جشنواره نقشي در ضعف تكنيكي نمايشها دارد يا خير؟ اظهار داشت: طبيعي است در همه جشنواره ها نظر شوراي ارزشيابي مهم است و اين شورا بر اساس شناخت و ديدگاه شخصي خود كارها را انتخاب مي كنند به طوري كه با تغيير هيأت انتخاب نوع كارها هم تغيير مي كند واين واقعيتي است كه همه با آن سر و كار دارند اما به اين معنا نيست كه ما فقط به آثاري در محدوده 8 سال صحنه هاي دفاع مقدس بسنده كنيم. بلكه مي توانيم با بهره گيري از تاريخ 8 ساله به بررسي نتايج دفاع مقدس بپردازيم .

مسافر آستانه در ادامه گفت: طبيعي است كه در جنگ خيانت وعواقب نامطلوبي هم وجود داشته است. بنابراين آن بخش از مفاهيم كه درموردمحكوم كردن جنگ است هيچ اشكالي ندارد و هنرمند بايد بتواند در كنار اين انتقادات به ارزشهاي واقعي دفاع مقدس هم اشاره كند. جشنواره تئاتر دفاع مقدس تعريف مشخصي دارد. اين جشنواره به طور كلي مي خواهد به تبليغ رشادتها و دلاوريهاي رزمندگان جنگ بپردازد همانطور كه در فراخوان خود نيز به اين مطلب اشاره كرده است وادعا دارد كه آثار نمايشي بايد درباره ارزشها ومفاهيم و شخصيت هاي ارزشي طراحي شوند.

وي باشاره به خلق آثار بزرگ سينمايي و هنري پس از جنگهاي جهاني در دنيا متذكر شد: مسئله عمده اين است كه ما هنوز به اندازه كافي از جنگ فاصله نگرفته ايم تا شاهد خلق آثار ارزشمندي در اين زمينه باشيم.

