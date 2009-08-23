بایرن مغلوب ماینتس شد / صدرنشینی لورکوزن با پیروزی پرگل برابر فرایبورگ

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگای آلمان شنبه شب با برگزاری 5 مسابقه پیگیری شد که در یکی از این دیدارها، تیم بایرلورکوزن به لطف پیروزی 5 بر صفر در زمین فرایبورگ به صدرجدول رده بندی این مسابقات صعود کرد.

در این مسابقه که در ورزشگاه "باده نوا" برگزار شد، بارنه‌تا(47 و 75)، دردی یوک(70 و 84) و کیسلینگ(36) گل‌های تیم بایرلورکوزن را به ثمر رساندند.

همچنین تیم فوتبال بایرن مونیخ در ادامه ناکامی‌هایش در فصل جدید بوندس لیگا، در زمین ماینتس با نتیجه 2 بر یک تن به شکست داد. ایوانشیتز(25) و بانکه(37) گل‌های ماینتس را به ثمر رساندند و نوسکی(45- گل به خودی) برای بایرن گل زد.

در سایر مسابقات هفته سوم بوندس لیگا نتایج زیر بدست آمد:

* کلن صفر - اینتراخت صفر(در این دیدار نام مهدوی کیا در فهرست بازیکنان ذخیره اینتراخت هم قرار نداشت)

* دورتموند یک - اشتوتگارت یک

* نورنبرگ - هانوفر

- هفته سوم رقابت‌های بوندس لیگا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* بوخوم - هرتابرلین

* وردربرمن - مونشن گلادباخ

* وولفسبورگ - هامبورگ

جدول رده بندی بوندس لیگا:

1- بایرلورکوزن 7 امتیاز- تفاضل گل 6+

2- شالکه 7 امتیاز - تفاضل گل 4+

3- وولفسبورگ 6 امتیاز

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12- بایرن مونیخ 2 امتیاز

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16- نورنبرگ یک امتیاز - تفاضل گل 3-

17- کلن یک امتیاز - تفاضل گل 3-

18- فرایبورگ یک امتیاز - تفاضل گل 7-