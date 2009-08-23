بایرن مغلوب ماینتس شد / صدرنشینی لورکوزن با پیروزی پرگل برابر فرایبورگ

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم رقابتهای فوتبال بوندس لیگای آلمان شنبه شب با برگزاری 5 مسابقه پیگیری شد که در یکی از این دیدارها، تیم بایرلورکوزن به لطف پیروزی 5 بر صفر در زمین فرایبورگ به صدرجدول رده بندی این مسابقات صعود کرد.
در این مسابقه که در ورزشگاه "باده نوا" برگزار شد، بارنهتا(47 و 75)، دردی یوک(70 و 84) و کیسلینگ(36) گلهای تیم بایرلورکوزن را به ثمر رساندند.
همچنین تیم فوتبال بایرن مونیخ در ادامه ناکامیهایش در فصل جدید بوندس لیگا، در زمین ماینتس با نتیجه 2 بر یک تن به شکست داد. ایوانشیتز(25) و بانکه(37) گلهای ماینتس را به ثمر رساندند و نوسکی(45- گل به خودی) برای بایرن گل زد.
در سایر مسابقات هفته سوم بوندس لیگا نتایج زیر بدست آمد:
* کلن صفر - اینتراخت صفر(در این دیدار نام مهدوی کیا در فهرست بازیکنان ذخیره اینتراخت هم قرار نداشت)
* دورتموند یک - اشتوتگارت یک
* نورنبرگ - هانوفر
- هفته سوم رقابتهای بوندس لیگا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* بوخوم - هرتابرلین
* وردربرمن - مونشن گلادباخ
* وولفسبورگ - هامبورگ
جدول رده بندی بوندس لیگا:
1- بایرلورکوزن 7 امتیاز- تفاضل گل 6+
2- شالکه 7 امتیاز - تفاضل گل 4+
3- وولفسبورگ 6 امتیاز
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12- بایرن مونیخ 2 امتیاز
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16- نورنبرگ یک امتیاز - تفاضل گل 3-
17- کلن یک امتیاز - تفاضل گل 3-
18- فرایبورگ یک امتیاز - تفاضل گل 7-
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