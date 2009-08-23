تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه اول شهریورماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با دوم رمضان سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و سوم اوت سال 2009 میلادی.

- پانزدهمین دوره رقابت‌های واترپلو جوانان جهان از امروز و طبق برنامه زیر با حضور برترین های قاره ها در "شیبه نیک" کشور کرواسی پیگیری می شود:

* ایران - یونان

- رقابت‌های فوتبال دستی امارات از امروز با حضور تیم فوتبالدستی کشورمان آغاز می شود.

- هفته سوم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* بوخوم - هرتابرلین

* وردربرمن - مونشن گلادباخ

* وولفسبورگ - هامبورگ

- مسابقات فوتبال هفته سوم لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* وستهام - تاتنهام

* بارنلی - اورتون

* فولهام - چلسی

- هفته نخست رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزار دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* اینتر - باری

* کاتانیا - سامپدوریا

* جنوآ - رم

* یوونتوس - کیه وو

* لاتزیو - آتلانتا

* لیورنو - کالیاری

* پالرمو - ناپولی

* اودنیزه - پارما

