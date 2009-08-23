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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۵۵

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری رقابت‌های واترپلو جوانان جهان در کرواسی و همچنین برگزاری مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه اول شهریورماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با دوم رمضان سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و سوم اوت سال 2009 میلادی.

- پانزدهمین دوره رقابت‌های واترپلو جوانان جهان از امروز و طبق برنامه زیر با حضور برترین های قاره ها در "شیبه نیک" کشور کرواسی پیگیری می شود:
* ایران - یونان

- رقابت‌های فوتبال دستی امارات از امروز با حضور تیم فوتبالدستی کشورمان آغاز می شود.

- هفته سوم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* بوخوم - هرتابرلین
* وردربرمن - مونشن گلادباخ
* وولفسبورگ - هامبورگ

- مسابقات فوتبال هفته سوم لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* وستهام - تاتنهام
* بارنلی - اورتون
* فولهام - چلسی

- هفته نخست رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزار دیدارهای زیر  به پایان می رسد:
* اینتر - باری
* کاتانیا - سامپدوریا
* جنوآ - رم
* یوونتوس - کیه وو
* لاتزیو - آتلانتا
* لیورنو - کالیاری
* پالرمو - ناپولی
* اودنیزه - پارما

کد مطلب 934081

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