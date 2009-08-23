تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه اول شهریورماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با دوم رمضان سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و سوم اوت سال 2009 میلادی.
- پانزدهمین دوره رقابتهای واترپلو جوانان جهان از امروز و طبق برنامه زیر با حضور برترین های قاره ها در "شیبه نیک" کشور کرواسی پیگیری می شود:
* ایران - یونان
- رقابتهای فوتبال دستی امارات از امروز با حضور تیم فوتبالدستی کشورمان آغاز می شود.
- هفته سوم رقابتهای فوتبال بوندس لیگا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* بوخوم - هرتابرلین
* وردربرمن - مونشن گلادباخ
* وولفسبورگ - هامبورگ
- مسابقات فوتبال هفته سوم لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* وستهام - تاتنهام
* بارنلی - اورتون
* فولهام - چلسی
- هفته نخست رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزار دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* اینتر - باری
* کاتانیا - سامپدوریا
* جنوآ - رم
* یوونتوس - کیه وو
* لاتزیو - آتلانتا
* لیورنو - کالیاری
* پالرمو - ناپولی
* اودنیزه - پارما
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