اکثر وزرای پیشنهادی به دلیل همسویی با رئیس جمهور رای اعتماد می گیرند

ستار هدایت خواه در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: احتمالا تنها یک تا دو وزیر از وزرای پیشنهادی کابینه دهم از سوی مجلس هشتم رای اعتماد کسب نمی کنند.

.

مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: اغلب وزرای پیشنهادی کابینه دهم با رئیس جمهور همسو و کارآمد هستند و در جهت تحقق مطالبات مردمی گام برمی دارند

وی یادآور شد: وزرایی که اکنون به عنوان وزاری پیشنهادی کابینه دهم معرفی شده اند و در دولت نهم نیز به فعالیت با آن دولت همکاری داشتند از سوی مجلس شناخته شده هستند اما برای وزرای جدید نیاز به بررسی های بیشتری است.

وی در خصوص گزینه وزارت نیرو نیز گفت: نمره رئیس سابق سازمان تربیت بدنی از دیدگاه بنده نمره قابل قبولی است.

هدایت خواه اظهار داشت: در دوره تصدی علی آبادی هرچند که در کسب مقام های ورزشی در آسیا و دنیا با مشکلاتی روبرو شدیم اما در بخش عمرانی ورزش، خدمات مطلوبی به جامعه ورزشی ارائه شد.

وی افزود: اکنون که وی به عنوان وزیر پیشنهادی دولت دهم برای وزارت نیرو معرفی شده با توجه به اینکه این وزراتخانه نیز وزارتخانه ای عمرانی است، پیش بینی می شود وی بتواند از مجلس رای اعتماد کسب کند .

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس، عملکرد میرکاظمی را نیز در وزارت بازرگانی مثبت ارزیابی کرد و بیان داشت: میرکاظمی در وزارتخانه سابق خود توانست خدمات مطلوبی به مردم ارائه کند.

هدایت خواه افزود: رای اعتماد به وزیر پیشنهادی وزارت نفت به برنامه ای که در روز کسب رای اعتماد به مجلس ارائه کند، بستگی دارد .

وی ابراز امیدواری کرد: نمایندگان مجلس به اغلب وزرای پیشنهادی کابینه دهم رای اعتماد بدهند تا دولت دهم فعالیتها و خدمات رسانی به مردم را با جدیت بیشتری نسبت به دولت نهم آغاز کند.