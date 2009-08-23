اخبار کوتاه از ورزش مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، جام قهرمانی نخستین دوره مسابقات والیبال ساحلی مازندران را تیم شهید حاتم نور از آن خود کرد. در نخستین دوره این مسابقات که با حضور 16 تیم از شهرهای استان در ساحل شهرستان نور برگزار شد تیم شهید حاتم نور در دیدار پایانی تیم چالاک آمل را با نتیجه 2 بر 0 شکست داد و به مقام نخست دست یافت. در دیدار رده بندی این مسابقات مصاف دو تیم همشهری بهمن وهیئت تنکابن با برتری 2 بر 0 بهمن خاتمه یافت و پس از تیم چالاک آمل نائب قهرمان در جای سوم قرار گرفت و کاپ اخلاق این مسابقات هم به تیم هیئت تنکابن اهداء شد.

مسئول کمیته والیبال ساحلی مازندران در خصوص این مسابقات گفت: تیم های اول تا سوم این مسابقات به تریب 300 هزار، 200 هزار و 100 هزار تومان جایزه نقدی دریافت کردند. نبی ذکایی افزود: حضور 16 تیم از استان در نخستین دوره این مسابقات بی سابقه بوده و این نشان از علاقمندی و آمادگی تیم های استان برای این رشته ورزشی است.

وی سطح این مسابقات را بالا و قابل قبول خواند و تصریح کرد: مازندران از استانهایی است که می تواند در سالهای آینده در این رشته ورزشی رشد کند. مسئول کمیته والیبال ساحلی مازندران خاطرنشان کرد: برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور سه تیم برتر این مسابقات جواز حضور خواهند داشت.

بابل قهرمان هندبال بانوان مازندران شد

خبر دیگر اینکه تیم بابل در مسابقات هندبال قهرمانی بانوان مازندران در رده سنی نوجوانان به مقام قهرمانی دست یافت. در پایان این مسابقات دو روزه که در مجتمع بهار شهرستان بابل برگزار شد، تیم بابل با چهار پیروزی و بدون شکست قهرمان شد و تیم های نوشهر با سه برد و یک شکست و آمل با دو برد و دو شکست به ترتیب دوم و سوم شدند.

در بازی های روز پایانی این مسابقات تیم بابل در دیداری برتر 12 بر 4 تیم نوشهر راشکست داد، ساری 17 بر 4 برابر نور صاحب برتری شد وآمل هم در دیداری یک طرفه تیم نور را 18 بر 0 در هم کوبید. رئیس هیئت هندبال مازندران گفت: در این مسابقات پنج تیم نوشهر، آمل، بابل، ساری و کیاکلا در یک گروه به صورت دوره ای در بابل با هم رقابت کردند. خسرو ابراهیم زاده در خصوص تعداد کم تیمهای شرکت کننده در این مسابقات افزود: این مسابقات به منظور انتخاب تیم منتخب استان برگزار شد و این در حالی بود که امکان حضور همه تیم ها فراهم بود.

وی تصریح کرد: امیدواریم مسئولان هیئتهای شهرستانها با تلاش بیشتر تیمهای پایه ورزشی شهرستانها را هم تشکیل و آماده مسابقات مختلف کنند. وی درعین حال اضافه کرد: مسابقات هندبال قهرمانی بانوان مازندران در رده نوجوانان از کیفیت بالایی برگزار شد. ابراهیم زاده خاطرنشان کرد: از سوی کمیته فنی این مسابقات نفرات برتر به اردوی تیم منتخب استان برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور دعوت شدند.