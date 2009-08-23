آیین نامه مازاد الگوی مصرف آب نهایی می شود

محمدرضا عطارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: در حاشیه ذخایر آب که وزارت نیرو نگهداری آنرا به عهده دارد، مهمترین معضل طرح شده، مازاد استفاده از الگوی مصرف آب است که در همین راستا جرایمی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون مردم تنها قیمت تمام شده آب را می پردازند و سیاست دولت نیز به نحوی است که نه الگوی مصرف تغییر کند و نه تعرفه ها افزایش یابد به همین علت مقرر شد هزینه مازاد استفاده اخذ شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: البته در کنار اخذ مازاد استفاده از الگوی مصرف ما برای حفظ ذخایرمان، توسعه فرهنگ سازی برای استفاده صحیح از آب از طریق استفاده از تجهیزات کاهنده همچنین رهنمون کردن مردم به چگونگی مصرف صحیح آب را در دستور کار خود داریم.

عطارزاده در خصوص آغاز عملیات اجرایی سد "قره درق" گفت: امیدواریم کلنگ این سد تا آخر سال جاری و یا نهایتا اوایل سال آینده به زمین بخورد.

وی با اشاره به بحث مطالعات آبی در زنجان و مهم دانستن آن در خصوص سدهای مراش و مشمپا گفت: به رغم اینکه عملیات اجرایی این دو سد از خرداد ماه سال جاری آغاز شده است اما امیدواریم از چند ماه آینده سرعت بیشتری گیرد.

