مهدی فرجی درباره برنامه‌های شبکه دو در هفته دفاع مقدس به خبرنگار مهر گفت: برنامه‌های امسال شبکه دو به مناسبت هفته دفاع مقدس نسبت به سال گذشته تنوع بیشتری دارد. برنامه "نیمه پنهان" از اول ماه رمضان ساعت 21 روی آنتن شبکه دو می‌رود و اختصاص به گفتگو با همسران شهدا دارد.

وی در ادامه افزود: پخش برنامه "پلاک هشت" هم به مدت سه هفته در شبکه دو تعطیل می‌شود و از ابتدای هفته دفاع مقدس ویژه روی آنتن می‌رود. این برنامه به زیبایی به موضوع‌های دفاع مقدس می‌پردازد. گروه مستند شبکه دو مستندهایی برای معرفی لشکرهای دوران دفاع مقدس تهیه و پخش می‌کند. این نوع مستندها برای اولین بار از تلویزیون پخش می‌شود.

مدیر شبکه دو از تولید مجموعه‌ "همچون سرو" به کارگردانی بیژن بیرنگ و تهیه‌کنندگی مهران رسام خبر داد و گفت: بیرنگ و رسام از چندی پیش مقدمات پیش‌تولید این مجموعه را با موضوع دفاع مقدس آغاز کرده‌اند و امیدواریم بتوانیم این پروژه را برای سال آینده آماده کنیم تا در هفته دفاع مقدس روی آنتن برود.

فرجی در پایان گفت: با توجه به ماموریت شبکه دو که برای کودکان تعریف شده در هفته دفاع مقدس چند انیمیشن با این مضمون پخش می‌کنیم تا بچه‌ها نسبت به مسائل آن دوره بیشتر شناخت پیدا کنند. همچنین فیلم تلویزیونی "یکی از میان ما" به کارگردانی حمید بهمنی و تهیه‌کنندگی احمد میرعلایی هفته دفاع مقدس از شبکه دو پخش می‌شود.