سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که در صورت کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی و فعالیت در وزارت ارشاد با توجه به سابقه فعالیت در وزارت علوم چه تعاملاتی میان این دو وزارتخانه ایجاد می کنید گفت: در حال حاضر ما سه دانشگاه هنر در کشور داریم که شامل دانشگاههای تهران، هنر اسلامی تبریز و دانشگاه هنر می شوند. علاوه بر این در دانشکده های هنر و دانشکده صدا و سیما نیز رشته های مربوط به هنر تدریس می شود.

اهتمام بر تربیت نیروی متخصص در رشته های هنری



وی اظهار داشت: لذا باید با تعامل با وزارت علوم، سطح علمی نیروهای انسانی در رشته های هنری را ارتقا دهیم و رشته های مورد نیاز را در این عرصه راه اندازی کنیم.

وزیر ارشاد پیشنهادی دولت دهم گفت: همچنین در کشور در رشته های هنر فارغ التحصیل دکتری کم داریم و بیشتر برای ادامه تحصیل در این مقطع فارغ التحصیلان را به خارج از کشور اعزام می کنیم که سرمایه گذاری بیشتری باید در این زمینه صورت گیرد تا نیازها در این عرصه تأمین شود.

انتقال پیام انقلاب از طریق فرهنگ

وی با تأکید بر اهتمام به نیروسازی در عرصه هنر و استفاده از تجربیات پیشکسوتان در این حوزه به مهر گفت: باید سطح علمی افراد علاقه مند به امور فرهنگی و هنری را افزایش داد تا تأثیرگذاری آنها چه در داخل کشور و چه در خارج بیشتر باشد.

حسینی با بیان اینکه این ظرفیت در کشور وجود دارد که محصولات فرهنگی ما در کشورهای اسلامی و سایر کشورها عرضه شود اضافه کرد: پیام انقلاب ما متفاوت از غرب است و باید برای انتقال این پیام به خارج محصولات فرهنگی از عمق و ژرفای بیشتری برخوردار باشند.

ارائه تسهیلات فرهنگی به دانشجویان دانشگاهها

وی درباره ارائه تسهیلاتی نظیر ارائه بن کارت، فرهنگ کارت و یا ارائه تسهیلات خرید بلیطهای سینما و تئاتر به دانشجویان گفت: در این زمینه باید بیشتر بررسی کرد. البته فرصت خوبی است تا پیوند دانشگاهیان با مراکز فرهنگی و هنری افزایش یابد. بنابراین باید از توان هر دو مجموعه وزارت علوم و ارشاد بیشتر از گذشته استفاده کرد.

به گزارش مهر، سید محمد حسنی از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی دولت دهم به مجلس معرفی شده است. سید محمد حسینی پیش از این در سمتهای معاون حقوقی، پشتیبانی و پارلمانی وزارت علوم، قائم مقام وزرات علوم، رئیس هیئت مدیره انتشارات علمی فرهنگی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سروش، معاون صدا و سیما، نماینده مجلس هفتم، رایزن علمی و فرهنگی در خارج از کشور، مشاور پارلمانی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مشغول به فعالیت بوده است.

وی همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی است.