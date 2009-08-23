به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تئاتر شهر به عنوان اصلی ترین مجموعه تئاتری شهر تهران در این هفته نیز همچون هفته گذشته میزبان پنج اثر نمایشی خواهد بود. سالن اصلی مجموعه همچنان پذیرای نمایش "باغ شکرپاره" قطب‌الدین صادقی است که ساعت 20:15 به صحنه می‌رود.

باغ شکرپاره" نمایشی تخته حوضی است که داستان به پادشاهی رسیدن "شلی" یکی از تیپ‌های نمایش تخته حوضی را روایت می‌کند. کاظم هژیرآزاد، اسماعیل بختیاری، ناصر عاشوری، کرامت رودساز، عباد نظری، مصطفی عبدالهی، رهام مخدومی و سامان داربی بازیگران این نمایش هستند.

نمایش "خشکسالی و دروغ" محمد یعقوبی نیز ساعت 20:30 در سالن چهارسو اجرا می‌شود. این نمایش به داستان زندگی یک وکیل دادگستری می‌پردازد و علی سرابی، مهدی پاکدل و آیدا کیخایی در آن بازی می‌کنند. نمایش "شهر شطرنجی" رضا حامدیخواه این هفته آخرین اجراهای خود را در سالن قشقایی مجموعه پشت سر می‌گذارد.

این نمایش که به داستان بازیگران نمایش‌های شادی‌آور در تئاتر پارس می‌پردازد با حضور بازیگرانی چون مهرداد ضیایی، علی عامل‌هاشمی و آشا محرابی ساعت 20 به صحنه می‌رود. نمایش "مهر هفتم" سعید شاپوری اواخر این هفته جایگزین نمایش "شهر شطرنجی" خواهد شد.

صحنه‌ای از نمایش "ملا نصرالدین"

تالار سایه نیز این هفته بعد از اتمام اجراهای نمایش "پیچ تند" کتایون فیض‌مرندی میزبان نمایش "مرثیه برای یک سبک وزن" ایوب آقاخانی می‌شود. "پیچ تند" نوشته آرش عباسی زندگی یک خانواده اقلیت مذهبی را در دوران جنگ تحمیلی در تهران روایت می‌کند. ناهید مسلمی، رویا بختیاری، الهام کردا و علی سرابی بازیگران این اثر نمایشی هستند.

در کارگاه نمایش مجموعه نمایش "مجلس برادرکشی" سیروس همتی به صحنه می‌رود. این نمایش که از اواخر هفته گذشته اجراهای خود را در این سالن تئاتر آغاز کرده با بازی مجید رحمتی، ساقی عقیلی، شیرین امامی، مرجان صادقی، فاطمه حیدری‌فر، محمد بخشی‌زاده، سیروس همتی و محسن میرزاعلی ساعت 20:45 اجرا می‌شود.

سالن اصلی مولوی از این هفته میزبان دو اثر نمایشی جدید می‌شود. "بوبوک" بنفشه اعرابی این هفته ساعت 18 در سالن اصلی مولوی به صحنه می‌رود. این نمایش با بازی فرزین نوبرانی، بهرام سروری‌نژاد، طوفان مهردادیان، پریسا محمدی،‌ علی برجی، محمد طیب طاهر، اکبر فتاح‌زاده و امیر محرابی به داستان زندگی پس از مرگ چند انسان می‌پردازد.

"ملانصرالدین" علی‌اصغر دشتی نیز با اجرا در روزهای یکشنبه و دوشنبه در سالن اصلی مولوی به کار خود پایان می‌دهد. این نمایش با حضور هدایت هاشمی، فاطمه نقوی، نگار عابدی، ستاره پسیانی، رامین سیاردشتی، فریبا کامران، علی شمس و عباس حبیبی ساعت 20:30 به صحنه می‌رود و "بر فراز تیر چراغ برق" محمدرضا اجاقی از اواخر هفته جایگزین آن خواهد شد.

تالار کوچک مولوی همچنان پذیرای نمایش "ویولن‌هاتان را کوک کنید" شیما صادقی است که ساعت 19:15 روی صحنه می‌رود. این نمایش با بازی هوتن شکیبا، حامد منافی و شیما صادقی داستان دو مرد و یک زن است که برای خدمت به موجودی انتخاب می‌شوند که شناختی نسبت به آن ندارند.

تماشاخانه ایرانشهر هفته جاری با میزبانی دو اثر نمایشی به کار خود ادامه می‌دهد. "زال و رودابه" نادر رجب‌پور برگرفته از شاهنامه فردوسی در سالن شماره یک ایرانشهر به صحنه می‌رود. سالن شماره دو نیز همچنان با میزبانی نمایش "سگ سکوت" آروند دشت‌آرای به کار خود ادامه می‌دهد. در این نمایش بابک حمیدیان، پانته‌آ بهرام و باران کوثری حضور دارند.

تماشاخانه سنگلج با میزبانی نمایش "قولنج" نوشته داود فتحعلی‌بیگی و به کارگردانی حسین بابایی و حضور سعدی افشار ساعت 19 پذیرای علاقمندان تئاتر خواهد بود. تالار مهر حوزه هنری هم این هفته پذیرای دو نمایش است؛ ابتدا "ترانه آب" احسان جانمی ساعت 17 در این سالن به صحنه می‌رود و پس از آن "داستان عامه‌پسند" آرش عباسی ساعت 19 اجرا خواهد شد.

تالار هنر همچون هفته گذشته میزبان نمایش "زندگی کوتاه است" مهدی مهدی‌آبادی خواهد بود. این نمایش روایتگر زندگی یک آدم برفی است که در کنار مترسک با هم بخشش و دوستی را تجربه می‌کنند. مونا بیگی، مجتبی گوهرخای، بهاره میرزاپور و مرتضی احمدی بازیگران "زندگی بسیار کوتاه است" هستند که هر روز جز شنبه‌ها ساعت 18:30 اجرا خواهد شد.

خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر میزبان نمایش "منتشا" مجید رحمتی است. این نمایش که از آثار اجرا شده در بخش صحنه‌ای چهاردهمین جشنواره نمایش‌های آئینی سنتی است،‌ ساعت 18:30 به صحنه خواهد رفت. تالار تجربه فرهنگسرای بهمن ساعت 18:30 با میزبانی نمایش "بیات بیژن" مهدی فرجامی برگرفته از قصه بیژن و منیژه به کار خود ادامه می‌دهد.

خانه هنرمندان ایران هم تا پنجم شهریورماه پذیرای نمایش عروسکی "دخترک و کوزه" از آثار برگزیده جشنواره دوازدهم تئاتر عروسکی تهران ـ مبارک است و اثری از فارس باقری نیز در قالب رپرتوآر تئاتر شهرستان در تالار محراب اداره کل ارشاد استان تهران به صحنه می‌رود.