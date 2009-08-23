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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۸:۵۶

"لذت حقیقت" فرهودی تدوین می‌شود

"لذت حقیقت" فرهودی تدوین می‌شود

بهزاد مصلح فیلم تلویزیونی "لذت حقیقت" را به کارگردانی فریدون فرهودی تدوین می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم به تهیه‌کنندگی علیرضا ابوالقاسمی‌نژاد و به سفارش مرکز سیما فیلم با بازی الهام حمیدی، مریم سلطانی، مجید مشیری، محمدرضا افشار و افسانه ناصری تهیه می‌شود.

در خلاصه داستان "لذت حقیقت" آمده است: مرجان کاظمی (حمیدی) پرستاری باسابقه است که با وجود مشکلات شخصی در محل کار خود درگیر اتفاقی می‌شود که سرنوشت یک انسان را تغییر می‌دهد. او پای حقیقت و راستی می‌ایستد تا حق به حقدار برسد.

عوامل تولید فیلم عبارتند از نویسنده: نرجس اشکی، مدیر تصویربرداری: رضا رخشان، تهیه‌کننده: علیرضا ابوالقاسمی‌نژاد، مجری طرح: سحر صباغ‌سرشت، مدیر تولید: شهاب حیدری، صدابردار: محمود خرسند، طراح صحنه و لباس: سعید آهنگرانی، طراح گریم: مریم دوستی و دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: مجید موثق.
 

کد مطلب 934104

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