به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم به تهیهکنندگی علیرضا ابوالقاسمینژاد و به سفارش مرکز سیما فیلم با بازی الهام حمیدی، مریم سلطانی، مجید مشیری، محمدرضا افشار و افسانه ناصری تهیه میشود.
در خلاصه داستان "لذت حقیقت" آمده است: مرجان کاظمی (حمیدی) پرستاری باسابقه است که با وجود مشکلات شخصی در محل کار خود درگیر اتفاقی میشود که سرنوشت یک انسان را تغییر میدهد. او پای حقیقت و راستی میایستد تا حق به حقدار برسد.
عوامل تولید فیلم عبارتند از نویسنده: نرجس اشکی، مدیر تصویربرداری: رضا رخشان، تهیهکننده: علیرضا ابوالقاسمینژاد، مجری طرح: سحر صباغسرشت، مدیر تولید: شهاب حیدری، صدابردار: محمود خرسند، طراح صحنه و لباس: سعید آهنگرانی، طراح گریم: مریم دوستی و دستیار کارگردان و برنامهریز: مجید موثق.
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