به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای فصل جدید سری آ ایتالیا، شنبه شب با برگزاری دو دیدار آغاز شد که در نخستین مسابقه دو تیم بولونیا و فیورنتینا به تساوی یک بر یک مقابل همدیگر رضایت دادند.
در این دیدار ابتدا تیم بولونیا توسط "اوسوالدو" گل برتری را به ثمر رساند اما "موتو" در دقیقه 64 دروازه بولونیا را باز کرد تا از شکست تیمش در این دیدار جلوگیری کند.
در دومین دیدار روز نخست از هفته اول رقابتهای سر آ ایتالیا، تیم فوتبال آث میلان موفق شد در زمین سیهنا به پیروزی 2 بر یک دست یابد. پاتو(29 و 48) گلهای میلان را به ثمر رساند و عادل قزال(34) تنها گل سیهنا را وارد دروازه میلان کرد.
هفته نخست رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* اینتر - باری
* کاتانیا - سامپدوریا
* جنوآ - رم
* یوونتوس - کیه وو
* لاتزیو - آتلانتا
* لیورنو - کالیاری
* پالرمو - ناپولی
* اودنیزه - پارما
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