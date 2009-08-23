مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

جزئیات و ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در کنکور88 اعلام شد

عسگراولادی: نقش هاشمی در ثبات و آرامش جامعه کلیدی است

رئیس سندیکای جایگاه داران سوخت اعلام کرد: استقبال کم از خرید بنزین آزاد

نفت 74 دلاری شد؛ کمربندها را سفت کنید؛ بحران از راه می رسد

در رقابت های بین المللی کره جنوبی انجام شد؛ کسب 13 مدال توسط تیم کاراته دانشگاه آزاد اسلامی

آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه مجمع تشخیص: برخورد با متخلفان راهگشای مسائل موجود است

اعتماد:

هاشمی: از تفرقه بپرهیزید؛ احمدی نژاد غایب مجلسه مجمع تشخیص پس از تعطیلات بود

در دیدار با خانواده های شماری از فعالان سیاسی اصلاح طلب؛ میرحسین: اگر مردم نبودند اصلاحات ریشه کن می شد

گزارشی از وعده انتخاباتی احمدی نژاد درباره حقوق بازنشستگان؛ حقوق 420 هزار تومانی؛ از رویا تا واقعیت

مشاور احمدی نژاد: هاشمی تدبیر لازم را در نماز جمعه از خود نشان نداد

ایران:

نمایندگان مجلس هرگونه قضاوت شتابزده را رد کردند؛ واکنشها به حاشیه سازی برای وزیران پیشنهادی

توزیع سراسری کالا در 300 بازار رمضان

رئیس سازمان خصوصی سازی: خرید و فروش سهام عدالت آزاد می شود

با سهمیه بندی و توسعه خودروهای گازسوز صورت گرفت؛ کاهش 5/11 میلیون لیتری مصرف بنزین و گازوئیل

ابرار:

افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی

سیدرضا اکرمی در واکنش به تخریب آیت الله صانعی: متن سخنان آیت الله صانعی با شایعات همخوانی ندارد

عضو کمیسیون بهداشت: وزارت رفاه باید منحل شود

میرحسین موسوی در دیدار با خانواده های میردامادی و جواد امام: اقتدارگرایان در تدارک ریشه کن کردن اصلاح طلبی بودند

ابتکار:

بازتاب معرفی سه زن برای حضور در کابینه دهم؛ وزارت زنان؛ مخالفتها و موافقتها

برای آزادی سه شهروند بازداشت شده قوت گرفت: احتمال اعزام نماینده آمریکا به ایران

احضار وزیر و هیئت مدیره مخابرات به دادسرا

گمانه زنی درباره معاون اولی پرویز فتاح

اطلاعات:

آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصحلت نظام: رعایت رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب از ضرورتهای شرایط کنونی است

مدیریت بازار تولید و مصرف به بخش خصوصی واگذار می شود

رئیس اتاق بازرگانی: وزرای اقتصادی نباید وارد جریانات سیاسی شوند



تفاهم:

آرامش در بازار جهانی فولاد: ایران از چین پیش افتاد

گاز ایران به پاکستان صادر نخواهد شد

احتمال وقوع سونامی در دریای عمان

طرح دوباره حداقل دستمزد به واکنش انجامید: تعیین دستمزد در میانه سال!

تهران امروز:

هاشمی در کانون رایزنیهای سران

زن ناشناس دولت دهم کیست؛ سوسن کشاورز کیست؟

موج افزایش قیمت از هفته پیش آغاز شده است؛ پلمب سیاست دولت برای مقابله با گرانی

جام جم :

اولین واکنشهای مجلس به کابینه پیشنهادی

80 درصد پزشکان عمومی درآمد کافی ندارند

آیت الله هاشمی رفسنجانی: رعایت رهنمودهای رهبری از ضرورتهای شرایط کنونی است

رهبر معظم انقلاب: با انس با قرآن می توان گره ها را باز کرد

جوان:

با کسانی که آتش فتنه ار شعله ور کردند برخورد کنید؛ نامه 8 تشکل دانشجویی به رئیس جدید قوه قضائیه

ارزیابی نمایندگان مجلس در گفتگو با «جوان» از جبهه سبز موسوی؛ سرنوشت دوم خرداد در انتظار جبهه میرحسین

کابینه دوم احمدی نژاد هماهنگ تر از دولت نهم

جمهوری اسلامی:

آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصحلت نظام: اتحاد و همدلی لازمه عبور کشور از مسائل داخلی است

دستگاه ریه مصنوعی ساخت ایران تا سال آینده وارد بازار می شود

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت پیشنهاد کرد: تشکیل گروه مصلح برای ایجاد وحدت و پایان دادن به اختلافات اخیر

حمایت:

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: رعایت رهنمودهای رهبری از ضرورتهای شرایط کنونی است

کاهش 30 درصدی سهام دولت از اقتصاد

عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی: لایحه هدفمند کردن یارانه ها پاییز در صحن علنی مجلس بررسی می شود

نجابت: اکثر وزرای پیشنهادی دولت رای اعتماد می گیرند

حیات نو:

واکنش روحانیون وسیاسیون به تخریب آیت الله صانعی؛ حریم مراجع باید حفظ شود

میرحسین موسوی در دیدار خانواده زندانیان: هوشیاری مردم نبود، اوضاع از این هم بدتر می شد

رشد اقتصادی ایران به 4/2 درصد کاهش می یابد

حزب الله:

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: رعایت رهنمودهای رهبری از ضرورتهای شرایط کنونی است

اقامه نماز جماعت ماه رمضان به امامت رهبر معظم انقلاب

بلیت سینماها پس از افطار نیم بها شد

اعزام زائران به عتبات عالیات کاهش می یابد

بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره افشای اطلاعات مالی

حکیم الله محسود رهبر جدید طالبان پاکستان

خبر:

مشترکان مجبورند هزینه زیاده خواهی چینیها را بپردازند؛ افزایش بی سر و صدای تعرفه های مخابرات

با وجود شرکت نکردن در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ صندلی احمدی نژاد خالی نمی ماند

مدیرعامل راه آهن: قطار برقی تهران- مشهد منتفی شد

خراسان:

هاشمی رفسنجانی: رعایت رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب و برخورد با قانون شکنان از هر طرف از ضرورتهای شرایط کنونی است

دستمزدهای نجمومی و فرار فوتبالیستها از پرداخت مالیات

80 درصد ازدواج های ناشی از دوستیهای خیابانی به طلاق می انجامد

مدیرعامل ایران ایرتور: روس ها در تحویل توپولف های 204 تعلل می کنند

دیوان محاسبات: از رسانه ای شدن حکم مشایی گله مندیم

دنیای اقتصاد:

آمریکا هم به دنبال فرانسه، آلمان و ژاپن از رکود جهانی خارج می شود؛ پایان بحران در اقتصاد جهانی؟

اقدامات تازه آمریکا علیه ایران

دستور پیگیری هزینه های اضافی مسکن مهر

سرمایه:

بازدهی پنج ماهه اول امسال بورس 31 درصد بود؛ نیمی از بازدهی بورس بر دوش 10 شرکت

روسای بانک های مرکزی آمریکا و اروپا اعلام کردند: پایان عمیق ترین رکود اقتصادی 80 سال اخیر جهان

مدیران وزارتخانه نزد قاضی رفتند؛ احضار وزیر ارتباطات به دادسرا

سرانه بن ها 40 هزار تومان شد؛ هشت میلیون مددجو تحت حمایت کمیته امداد

مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد: ابطحی از فرصت زندان استفاده کرده و لاغر شد

سیاست روز:

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: پایبندی به رهنمودهای رهبری راهگشای مسائل موجود است

هدفمند کردن یارانه ها در صف انتظار مجلس

عماد افروغ: حوادث اخیر انقلاب مخملی نیست



فرهنگ آشتی:

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: رعایت رهنمودهای رهبری از ضرورتهای شرایط کنونی است

سالارکیا: تمدید یا تخفیف قرار بازداشت 170 نفره به عهده دادگاه است

با کمک ستاد دیه صورت گرفت؛ آزادی بیش از 26 هزار زندانی جرائم غیرعمدی

کاروکارگر:

هاشمی رفسنجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلح: صاحبان تریبون و رسانه ها از دامن زدن به تفرقه خودداری کنند

ساعات اجرای طرح ترافیک در ماه رمضان تغییر نمی کند

بلیت سینماها بعد از افطار نیم بها شد

کیهان:

رایزنی دولت و نمایندگان شتاب گرفت؛ بحث روز مجلس بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی

قطار اکو امروز به تهران می رسد

ایران دومین تولید کننده بزرگ آهن اسفنجی در جهان

هواشناسی پیش بینی کرد؛ هوای تهران در ماه مبارک رمضان خنک اما بی باران



گسترش:

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از عملکرد محرابیان می گوید؛ جامع نگری ویژگی ممتاز وزیر صنایع و معادن

رئیس سازمان خصوصی اعلادم کرد: خرید و فروش «سهام عدالت» آزاد می شود

مشکلات یک طرفه شدن خیابان ولیعصر(عج) برای اصناف

هشدار درباره انفجار اپیدمی آنفولانزای جدید

وطن امروز:

حامیان شهرداری تهران رسانه ها را در ماجرای نشست خیابان نواب متهم کردند؛ تونل توحید و قیصریه شهرداری!

این رأی قطعی و لازم الاجراست؛ محکومیت میلیاردی 12 زمین خوار حرفه ای

کاهش اعزم زائران به عتبات عالیات

همبستگی:

هاشمی رفسنجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار شد: فضای عقلانی جایگزین فضای هیجانی شود

رئیس سازمان خصوصی سازی: سهم دولت از اقتصاد به 30 درصد کاهش یافته است

آیت الله العظمی مکارم شیرازی: خطر آنفولانزای خوکی اگر جدی باشد مانع استطاعت در حج می شود

همشهری:

توصیه به وفاق در آغاز ماه مبارک رمضان

بازرسی فعالیتهای سال 87 اعلام شد؛ رضایت سازمان بازرسی از عملکرد سامانه های 137 و 1888

حمایت پلیس راهور از طرح ترافیکی خیابان ولیعصر؛ ترافیک خیابان ولیعصر روان و عادی می شود

قیمت انواع خرما 75 درصد افزایش یافت؛ تداوم تخلفات و تکرار وعده برخورد با افزایش قیمت نان















