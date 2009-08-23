فضای ورزشی رشته اسکیت به 140 هزار متر مربع افزایش پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، جمشید وزیری شامگاه شنبه در مجمع انتخاباتی هیئت اسکیت کردستان اظهار داشت: در حالی که کل فضای ورزشی اسکیت کشور در سال 84 تنها هزار و 500 متر مربع بود که امروز این میزان به بیش از 140 هزار متر مربع افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه تنها چهار سال از راه اندازی و آغاز فعالیت هیئت اسکیت در کشور می گذرد ولی خوشبختانه با توجه به اقدامات صورت گرفته هر روز شاهد توسعه این رشته ورزشی و افزایش ورزشکاران علاقمند به آن هستیم.

رئیس فدراسیون اسکیت کشور بیان داشت: در راستای اقدامات صورت گرفته و با توجه به برنامه ریزی های فدراسیون میزان علاقمندی اعضای خانواده ها بدون در نظر گرفتن رده سنی به این رشته ورزشی در حال افزایش است و امروز در کشور ورزش اسکیت به عنوان ورزشی خانوادگی مورد توجه مردم قرار گرفته است.

وزیری با اشاره به رشد 370 درصدی تعداد ورزشکاران ساماندهی شده در این رشته ورزشی در سراسر کشور گفت: در سال 84 تنها 130 نفر به عنوان مربی و داور رشته اسکیت در سطح کشور فعالیت می کردند که امروز تعداد مربیان و داوران فعال در کشور به سه هزار نفر افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ورزشکاران رشته اسکیت کشور با حضور در رقابتهای بین المللی و جهانی موفق به کسب 32 مدال شده اند که این در نوع خود بی سابقه است.

در ادامه این جلسه ضمن برگزاری رای گیری امید سهراب نژاد به عنوان تنها کاندید توانست با کسب اکثریت آراء به مدت چهار سال سکان هدایت هیئت اسکیت کردستان را بر عهده بگیرد.