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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۰۹

پس از لغو اردوی مشهد/

تیم فوتبال زیر 17 سال در اصفهان / وضعیت اردوی ترکیه امروز مشخص می شود

تیم فوتبال زیر 17 سال در اصفهان / وضعیت اردوی ترکیه امروز مشخص می شود

تیم فوتبال زیر 17 سال ایران مرحله بعدی اردوی آماده سازی خود را در اصفهان و به میزبانی باشگاه ذوب آهن برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زیر17 سال کشورمان در ادامه برنامه‌های آماده سازی خود برای حضور در مسابقات جام جهانی نوجوانان، از روز دوشنبه اردوی 8 روزه ای را 27 بازیکن در شهر اصفهان برگزار می کند.

پیش از این قرار بود شاگردان علی دوستی اردوی خود را در مشهد برگزار کنند اما به دلیل مشکلاتی این اردو لغو و طبق برنامه ریزی جدید، این تیم اردویش را به میزبانی باشگاه ذوب آهن در اصفهان پیگیری می کند.

از سوی دیگر امروز وضعیت اردوی تیم زیر 17 سال در کشور ترکیه مشخص می شود که در صورت انجام هماهنگی‌های لازم، این تیم اواخر هفته آینده برای برگزار این اردوی یک هفته ای راهی ترکیه خواهد شد.

شاگردان علی دوستی خود را برای حضور در مسابقات جام جهانی نوجوانان سال 2009 - نیجریه آماده می کنند. این تیم در آن رقابت‌ها که از دوم تا 24 آبان ماه در نیجریه برگزار می شود در گروه C با تیم‌های گامبیا، کلمبیا و هلند همگروه است.

کد مطلب 934111

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