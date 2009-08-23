تولید گرافیت مقاوم با استفاده از نانو کربنها در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سیدمحمدعلی شریف ‌شیخ‌الاسلامی مجری طرح به ویژگیهای "گرافیت" اشاره کرد و گفت: این ماده به دلیل ویژگیهای منحصر به فردی چون مقاومت در برابر شوک حرارتی و خوردگی، دانسیته کم، نسبت استحکام به وزن بسیار زیاد در درجه حرارتهای بالا و فراوانی و ارزانی جایگاه ویژه ای در صنایع مختلف به ویژه در صنایع دیرگداز دارد اما از سوی دیگر پایین بودن خواص "ترشوندگی" و مقاومت به اکسیداسیون کاربری این ماده با ارزش را با محدودیت روبرو کرده است.

وی افزود: از این رو روش نوین و در حین حال ساده ای را برای پوشش دهی گرافیت به وسیله نانو کربن ارائه کردیم. با این روش موفق شدیم تا حد مطلوبی خواص سطحی از جمله خاصیت ترشوندگی سطح را بهبود دهیم.

شیخ الاسلامی به جزئیات این روش اشاره کرد و اظهار داشت: در ابتدا سوسپانسیونی از نانو کربن را در محیط مایع تهیه و سپس این سوسپانسیون را با گرافیت مخلوط کردیم و فرایند خشک کردن را به منظور حذف آب انجام دادیم. در نهایت گرافیت را در محدوده دمایی 250 درجه سانتیگراد برای حذف مواد آلی موجود قرار دادیم.

مجری طرح انتخاب جوهر به عنوان محیط مایع برای تهیه سوسپانیون نانو کربن را ایده نوینی ذکر کرد و ادامه داد: انتخاب نوع جوهر از نظر علمی بسیار اهمیت دارد چرا که جوهر علاوه بر یک محیط مناسب برای پراکنده شدن نانو کربن دارای ترکیبات آلی و رزینی است که به اتصال نانوکربن به سطح گرافیت کمک می کند.

وی همچنین تاکید کرد: علاوه بر گرافیت، مواد سرامیکی دیگری همچون آلومینا، منیزیا، اسپینل، کرومیت و کاربید سیلیسیم را با استفاده از نانوکربنها پوشش دهی کنیم.