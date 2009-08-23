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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۱۸

راه اندازی شعبه های تخصصی رسیدگی به پرونده های سرقت و قتل در کردستان ضروری است

سنندج - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد مقابله با جرائم خاص دادگستری کردستان راه اندازی شعبه های تخصصی برای رسیدگی به پرونده های سرقت و قتل در استان را ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمدرضا امجدی شامگاه شنبه در دومین جلسه ستاد مقابله با جرائم خاص در دادگستری استان کردستان اظهار داشت: راه اندازی شعبه های تخصصی برای رسیدگی به پرونده های سرقت و قتل در دادگاه های عمومی استان لازم و ضروری است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه دو جرم قتل و سرقت از جمله مهمترین جرائمی است که در کردستان اتفاق می افتد بنابراین باید با تاسیس شعبه های تخصصی سرعت رسیدگی به پرونده های این گونه جرائم را افزایش داد و با خاطیان نیز به نحو مقتضی برخورد نمود.

دبیر ستاد مقابله با جرائم خاص دادگستری کردستان در ادامه یادآور شد: متاسفانه بر اساس گزارشهای رسیده اخیرا اتباع کشورهای افغانستان و پاکستان در استان کردستان به تکدی گری می پردازند که البته تاکنون انگیزه حضور این افراد در استان مشخص نشده است.

امجدی با اشاره به برخورد قاطع با این گونه افراد بیان داشت: باتوجه به حضور گروهکهای ضد انقلاب در نزدیکی مرزهای استان کردستان لازم است که نیروهای انتظامی و نظامی مستقر در مرز با این گونه افراد که باعث اخلال در وضعیت اجتماعی جامعه می شوند، برخورد کند.

وی در ادامه به وضعیت سیستم های حفاظتی بانکهای عامل استان کردستان اشاره کرد و افزود: در خصوص تجهیز بانکهای استان کردستان به سیستمهای حفاظتی تذکرات لازم به مدیران حراست بانکها داده شده و تمامی بانکهای سطح استان موظف هستند که سیستمهای حفاظتی خود را به دوربین مدار بسته تجهیز نمایند.

دبیر ستاد مقابله با جرائم خاص دادگستری استان کردستان در پایان بر همکاری و تعامل هرچه بهتر نیروهای قضایی و انتظامی برای برخورد هرچه سریعتر با جرائم خاص در استان تاکید کرد.

کد مطلب 934118

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