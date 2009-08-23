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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۰۱

عطار به مهر خبر داد:

کاهش آمار گردشگران داخلی و خارجی طی ماههای اخیر

کاهش آمار گردشگران داخلی و خارجی طی ماههای اخیر

رئیس جامعه هتلداران ایران از کاهش آمار گردشگران داخلی و خارجی به کشور در ماههای اخیر در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.

جعفر عطار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: شیوع آنفلوآنزای خوکی در کشور تاثیر زیادی در کاهش آمار توریستها و گردشگران داخلی داشته است به طوری که در استانهایی مانند خراسان رضوی، اصفهان و شیراز اکثر تورهای ورودی لغو شده است.

رئیس جامعه هتلداران در ادامه تاکید کرد: همچنین صنعت گردشگری داخلی نیز با رکود مواجه شده است به گونه ای که طی چند ماه اخیر با 40 تا 45 درصد رکود مواجه شده ایم.

تقی آقایی کارشناس ارشد توریسم نیز مدتی قبل از کاهش 30 درصدی تورهای ورودی گردشگری به کشور خبر داد و عنوان کرده بود علت این کاهش گران شدن تورها در سال جاری بوده است.

به گفته عطار اتفاقات اخیر کشور نیز باعث رکود صنعت توریست شده است به طوری که 90 درصد پروازهای خارجی به ایران لغو شده است.

رئیس جامعه هتلداران به عدم اشغال هتلهای مشهد اشاره کرد و اظهار داشت: هر ساله در این فصل ظرفیت هتلهای مشهد تکمیل است و بسیاری از هتلها برای گردشگرانی از کشورهای کویت، قطر و عمان رزرو می شود اما در تابستان امسال این گردشگران سفر خود را به ایران لغو کرده اند.
کد مطلب 934119

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