دانشکده دندانپزشکی زنجان امسال دانشجو می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رحیم سروری شامگاه شنبه در مراسم جشن شانزدهمین دوره فارغ التحصیلی دانش آموختگان پزشکی این دانشگاه، افزود: در حال حاضر کلیه مراحل برای راه اندازی دانشگاه دندانپزشکی اجرا شده و این دانشکده پس از 20 سال فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه استان زنجان در بخش‌های مختلف پزشکی توانسته است به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای دست یابد، افزود: هم اکنون دانشگاه علوم پزشکی استان توانسته موفقیت‌های خوبی را در بخش‌های مختلف بهداشت و درمان کسب کند.

سروری از تحصیل یک هزار و 735 دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان خبر داد و افزود: این دانشجویان در مقاطع مختلف کاردانی تا دکترای تخصصی مشغول به تحصیل هستند.

سروری ادامه داد: در حال حاضر 29 رشته تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی استان فعال بوده و 17 نفر عضو هیئت علمی نیز در این واحد دانشگاهی تدریس می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان به دو برابر شدن تخت‌های اورژانس در مقایسه با سال 83 اشاره کرد و افزود: در حال حاضر امکانات مراقبت‌های ویژه نیز دو برابر افزایش یافته است.

سروری ظرفیتهای مهم دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان را یادآور شد و اذعان داشت: با بهره‌برداری از بیمارستان آیت‌الله موسوی زنجان تحول مهمی در بخش بهداشت و درمان به وجود آمده و سطح بهداشتی استان نیز ارتقای یافته است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون نیازمندی‌های بخش پزشکی استان رفع شده است، افزود: استان زنجان در این زمینه مشکلی ندارد و حتی بیمارانی از سایر استان‌ها را نیز پذیرش می‌کند.