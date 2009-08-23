تنها 10درصد تالاب مهارلو باقیمانده است/ تاثیر خشکی دریاچه برهوای شیراز

حمید ظهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: با خشکی دریاچه مهارلو نمک موجود در بستر دریاچه وارد هوای شیراز شده و این امر در گرمای هوای این شهر تاثیر خواهد گذاشت.

وی کنترل این روند را منوط بر مدیریت در آب منطقه دانست و افزود: یکی از راهکارهای اصولی برای جلوگیری از نابودی تالابها مدیریت مصرف آب در حوزه های آبخیز آن است و بخش کشاورزی به عنوان مهمترین مصرف کننده آب در حوزه آخیز نقشی اساسی در این مدیریت ایفا می کند.

دریاچه نمک در 15 کیلومتری شیراز واقع شده و با وسعتی حدود 600 کیلومتر مربع پناهگاهی برای حیات وحش و پرندگان محسوب می شد.

معاون محیط زیست استان فارس با اشاره به عمق فاجعه زیست محیطی استان فارس در پی ادامه خشکسالیهای دو سال گذشته بیان کرد: در سال زراعی قبل با کاهش 60درصدی بارندگی در فارس مواجه بودیم و امسال نیز این کاهش بارندگی به 40درصد رسیده و اثرات این وضعیت به خوبی در مسائل مختلف زیستی محیطی منطقه قابل مشاهده است.

ظهرابی با اعلام اینکه هم اکنون 80 درصد از چشمه های دائمی داخل مناطق حفاظت شده استان کاملا خشک شده است، افزود: به عنوان نمونه در پی شدت این خشکسالیها و کمبود آب در مناطق پناهگاه های حیات وحش، محیط زیست در منطقه پارک ملی بمو اقدام به آبرسانی با تانکر و تهیه علوفه حیات وحش به صورت روزانه کرده است.

وی با اشاره به مهاجرت پرندگان و حیوانات از مناطق امن حفاظت شده به مناطق آزاد نیز عنوان کرد: خشکسالی و کمبود منابع آب و غذایی باعث شده که حیات وحش از مناظق امن و حفاظت شده وارد مناطق آزاد شده و در دسترس شکار شکارچیان قرار گیرند.

این مسئول تصریح کرد: کاهش زادآوری، خطرات موجود برای لاکپشتهای برکه ای و تلف شدن برخی از حیوانات و پرندگان به دلیل ناکامی در یافتن آب از جمله آسیبهایی بوده که محیط زیست استان فارس در پی ادامه خشکسالیها با آن مواجه شده است.

ظهرابی تاکید کرد: در این مدت نمایندگان ویژه ریاست جمهوری تمهیدات لازم را در خصوص تامین اعتبار مقابله با خشکسالی اندیشیده اند و در این رابطه استانداریها را موظف کرده اند که در زمینه کشاورزی و محیط زیست به عنوان اقدامات اولویت دار اعتبارات لازم را تامین کنند و انتظار محیط زیست استان از مسئولان نیز این است که با توجه به این تصمیمات اعتبارات لازم را در این خصوص اختصاص دهند تا تلاشهای کارشناسان و محیط بانان در حفاظت از محیط زیست منطقه فنا نشود.