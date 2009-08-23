بحران آب آشامیدنی در 195 روستای کردستان / تشکیل کمیته ویژه بحران

فیروز احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: متاسفانه در طول دو سال اخیر با توجه به کاهش بارندگی و همچنین کمبود آبهای سطحی در استان، هم اکنون 195 روستا در کردستان با مشکل آب آشامیدنی مواجه هستند.

وی ادامه داد: در راستای پیگیری امور و همچنین رفع مشکل کمبود آب کمیته ای ویژه ای در استان با شرکت سازمانهای مرتبط با موضوع تشکیل شده و در طول چند روز گذشته با برگزاری جلسات مختلف و همچنین بازدید از محل موارد را بررسی کرده و تصمیمات مختلفی نیز اتخاذ شده است.

60 درصد از منابع تامین آب روستایی در کردستان خشک شده اند

مدیر عامل شرکت آبفار استان کردستان یادآور شد: متاسفانه بر اساس بررسیهای صورت گرفته بیش از 60 درصد منابع تامین آب در روستاهای استان کردستان کاهش پیدا کرده و در نتیجه بعضی از روستاهای ما را با مشکل جدی مواجه کرده است.

عکس تزئینی است

احمدی افزود: با توجه به اینکه بحث خشکسالی در سال گذشته و امسال نیز همچنان ادامه داشته بنابراین بیشتر آبهای سطحی مورد استفاده ما در روستاهای استان خشک و آب ای زیرزمینی نیز دچار مشکل شده اند.

55 روستای کردستان از طریق تانکر آب رسانی می شوند

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر وضعیت در 55 روستای استان به دلیل قطع و کمبود آب بدتر است که برای آبرسانی به مردم این روستاها از تانکر سیار استفاده می شود.

وی گفت: در کنار این مهم شرکت آبفار استان با استفاده از اعتبارات ملی و استانی اقدامات مختلف دیگری از جمله حفر چاه جدید، لایروبی قنات و چاه، تعویض سیستم لوله کشی آب آشامیدنی روستا، نصب کنتور های حجمی و ... را برای عبور از وضعیت موجود به اجرا در آورده است.

احمدی بیان داشت: متاسفانه در کنار کمبود آب در استان و مشکلات خشکسالی، خود مردم نیز به امر مهم صرفه جویی توجهی نمی کنند و عدم رعایت این مهم باعث بروز مشکلاتی در بعضی از روستاهای استان شده است که یکی از برنامه های ما تبلیغ و اطلاع رسانی به مردم روستا و دعوت از اعضای شوراهای اسلامی و معتمدین محل برای رعایت این مهم بوده است.

مدیر عامل شرکت آبفار استان کردستان همچنین با اشاره به اختصاص 10 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ستاد حوادث غیرمترقبه استان به موضوع رفع مشکلات کمبود آب آشامیدنی در روستاهای کردستان گفت: هم اکنون اقدامات مختلفی در استان و به وسیله این میزان اعتبار آغاز شده است که با توجه به وضع موجود این میزان پول برای رفع مشکل کافی نیست.

برای رفع مشکل کمبود آب آشامیدنی به 90 میلیارد ریال اعتبار نیاز است

وی با اشاره به برآوردهای صورت گرفته برای رفع مشکل کمبود آب در روستاهای کردستان یادآور شد: با توجه به وضعیت موجود 90 میلیارد ریال اعتبار برای رفع مشکل کمبود آب آشامیدنی در روستاهای استان کردستان مورد نیاز است.

احمدی عنوان کرد: برآوردهای لازم برای جذب و هزینه این میزان اعتبار و پروژه های مختلف برای آن طراحی و برنامه ریزی شده اند که موارد نیز از طریق استانداری کردستان و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.

رفع مشکل کمبود آب در روستاهای کردستان نیازمند اعتبار ویژه است

عضو کمیسیون آب و کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر رفع مشکل کمبود آب آشامیدنی در روستاهای استان کردستان به خبرنگار مهر گفت: با توجه به وضعیت موجود لازم است اعتبارات ویژه ای برای این مهم در نظر گرفته شود.

اقبال محمدی ادامه داد: با توجه به وضعیت جغرافیایی استان کردستان آرسانی از طریق تانکر نمی تواند جوابگوی نیازهای مردم باشد و باید برای این مهم چاره ای اندیشید.

وی یادآور شد: متاسفانه هم اکنون به دلیل کمبود اعتبار زمان اجرای برخی از پروژه های آبرسانی روستایی در استان کردستان طولانی شده و انتظار می رود که با اختصاص اعتبارات بیشتری نسبت به رفع این کاستی ها اقدام نمود.

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان استان آمادگی دارند که موضوع را از طریق وزارت نیرو پیگیری و در این میان باید مسئولان استان هم از هیچ کوششی برای رفع مشکل کم آبی در روستاهای کردستان پرهیز نکنند.