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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۲۵

توکلی به مهر خبر داد:

انتشار نتایج کنکور کاردانی به کارشناسی تا عصر امروز/ زمان انتخاب رشته

انتشار نتایج کنکور کاردانی به کارشناسی تا عصر امروز/ زمان انتخاب رشته

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتیجه اولیه آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1388به صورت کارنامه از ساعت 18 روز یکشنبه اول شهریور ماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار داده می شود.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان می توانند برای اطلاع از نتیجه آزمون خود و مشاهده کارنامه نتایج اولیه و پرینت از آن به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با وارد کردن شماره پرونده و اطلاعات کارت اعتباری ثبت نام یا شماره پرونده، کد رهگیری زمان ثبت نام و شماره شناسنامه و یا شماره داوطلبی، نام خانوادگی، نام، شماره شناسنامه و تاریخ تولد اقدام کنند.

معاون سازمان سنجش آموزش گفت: دفترچه راهنمای انتخاب رشته ‌های تحصیلی این آزمون ضمن اینکه در سایت اینترنتی این سازمان قابل دسترس خواهد بود، از ساعت 8 صبح روز دوشنبه 2 شهریور تا روز شنبه 7 شهریور ماه نیز از طریق باجه مرکزی پست در هر شهرستان و در شهرستانهای بزرگ از طریق مناطق پستی در اختیار داوطلبان مجاز به انتخاب رشته قرار داده می ‌شود.

وی اظهار داشت: داوطلبان مجاز می توانند از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 4 شهریور تا ساعت 24 روز شنبه 7 شهریورماه  برای انتخاب رشته در این آزمون اقدام کنند.

توکلی افزود: با توجه به اینکه کد محلهای انتخابی درج شده در فرم انتخاب رشته اینترنتی پس از گرفتن تائیدیه (رمز 15 رقمی) به هیچ عنوان قابل تغییر و یا تعویض نیست، لذا به داوطلبان توصیه می‌ شود قبل از اقدام به تکمیل نهایی فرم انتخاب رشته‌ های تحصیلی خود، جزئیات و اطلاعات مربوط به کد رشته‌ های انتخابی (محل دانشگاه، دوره، میزان شهریه دوره‌های مختلف و ...) را مطالعه کرده و مد نظر داشته باشند.

کد مطلب 934132

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