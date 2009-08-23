انتشار نتایج کنکور کاردانی به کارشناسی تا عصر امروز/ زمان انتخاب رشته

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان می توانند برای اطلاع از نتیجه آزمون خود و مشاهده کارنامه نتایج اولیه و پرینت از آن به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با وارد کردن شماره پرونده و اطلاعات کارت اعتباری ثبت نام یا شماره پرونده، کد رهگیری زمان ثبت نام و شماره شناسنامه و یا شماره داوطلبی، نام خانوادگی، نام، شماره شناسنامه و تاریخ تولد اقدام کنند.

معاون سازمان سنجش آموزش گفت: دفترچه راهنمای انتخاب رشته ‌های تحصیلی این آزمون ضمن اینکه در سایت اینترنتی این سازمان قابل دسترس خواهد بود، از ساعت 8 صبح روز دوشنبه 2 شهریور تا روز شنبه 7 شهریور ماه نیز از طریق باجه مرکزی پست در هر شهرستان و در شهرستانهای بزرگ از طریق مناطق پستی در اختیار داوطلبان مجاز به انتخاب رشته قرار داده می ‌شود.

وی اظهار داشت: داوطلبان مجاز می توانند از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 4 شهریور تا ساعت 24 روز شنبه 7 شهریورماه برای انتخاب رشته در این آزمون اقدام کنند.

توکلی افزود: با توجه به اینکه کد محلهای انتخابی درج شده در فرم انتخاب رشته اینترنتی پس از گرفتن تائیدیه (رمز 15 رقمی) به هیچ عنوان قابل تغییر و یا تعویض نیست، لذا به داوطلبان توصیه می‌ شود قبل از اقدام به تکمیل نهایی فرم انتخاب رشته‌ های تحصیلی خود، جزئیات و اطلاعات مربوط به کد رشته‌ های انتخابی (محل دانشگاه، دوره، میزان شهریه دوره‌های مختلف و ...) را مطالعه کرده و مد نظر داشته باشند.