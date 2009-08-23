جلوگیری از قاچاق قرآن یک میلیارد تومانی/ آثار وصال شیرازی در نوبت خرید

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز گذشته (شنبه 31 مرداد) و در آغازین ساعات حلول ماه مبارک رمضان در مراسمی که به همین مناسبت در کتابخانه ملی برگزار شد از 20 نسخه خطی قرآن کریم به عنوان نمونه‌هایی شاخص در میان 210 نسخه‌ای که از رمضان سال گذشته تا به امروز توسط مسئولان این کتابخانه فراهم‌‌آوری شده است رونمایی شد.

علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهوری و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی که به همراه صفری معاون پشتیبانی خود و جمعی از مسئولان بخش خطی به این مراسم آمده بودند در سخنانی با خبرنگاران با اشاره به جایگاه قرآن کریم به عنوان "قانون اساسی همه مسلمانان جهان" گفت: هر میزان جامعه با قرآن انس بگیرد راه رشد را بهتر ادامه می‌دهد و هر مقدار از قرآن فاصله بگیرد بیشتر دچار اختلاف و مشکلات خاص می‌شود.

کتابخانه ملی آثار وصال شیرازی را می‌خرد

وی به سابقه برپایی چنین نمایشگاههای قرآنی در کتابخانه ملی پرداخت و افزود: امسال هم مانند سالهای گذشته تصمیم گرفتیم تعدادی از قرآنهایی را که در یکسال اخیر از مردم دریافت کرده‌ایم به نمایش بگذاریم با این تفاوت که نمایشگاه امسال یکروزه نیست و عموم علاقمندان می‌توانند تا پایان ماه مبارک از آن دیدن کنند. امسال 210 جلد قرآن خطی را با توجه به نفاست آنها جلدسازی و آرایه‌های زیبایی که روی آنها انجام شده به نمایش گذاشته‌ایم.

رئیس کتابخانه ملی با اشاره به سفر اخیرش به استان فارس و مشاهده آثار به گفته خودش "مهجورمانده" وصال شیرازی از تصمیم این سازمان برای مرمت آنها خبر داد و گفت: در شیراز با مجموعه‌ای از کتابهای باقیمانده خاندان وصال شیرازی روبرو شوم که در میان آنها کتابهایی هم به خط خود وی وجود داشت. قرار شد این مجموعه خریداری و پس از مرمت در مکانی امن نگهداری شوند.

تشریح اقدامات انجام شده برای جلوگیری از قاچاق نسخه‌ای از قرآن کریم

مشاور فرهنگی رئیس جمهوری در پاسخ به سوال مهر به تشریح جزئیات اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از قاچاق نسخه‌ای ارزشمند از قرآن کریم - که در نمایشگاه مذکور نیز به معرض دید عموم درآمده بود - اشاره کرد و گفت: تمام صفحات این قرآن برخلاف نسخ خطی مشابه دیگر مورد تذهیب قرار گرفته و همه این تذهیبها در تمام صفحات این قرآن با یکدیگر متفاوت‌اند. همچنین حجم بسیار زیادی از طلا و لاجورد در این تذهیبات به کار رفته است.

اشعری افزود: سال گذشته گروهی برای قاچاق این قرآن به خارج از کشور آماده شده بودند و خریداران آن رقمی بالغ بر یک میلیارد تومان را برای خرید آن پیشنهاد کرده بودند. چون خوشبختانه دارنده این نسخه خطی دارای عرق میهن‌پرستی بود اعلام کرد که می‌خواهد این نسخه در ایران بماند و ما هم بعد از یکسال گفتگو با او و با پرداخت حدود دو سوم آن قیمت نسخه را تهیه و از خروج آن از کشور جلوگیری کردیم.

ارائه یک پیشنهاد به کتابخانه ملی برای خرید نسخه‌ای از نهج‌البلاغه به قلم منتسب به شریف رضی

وی همچنین از ارائه پیشنهاد از جانب یک شخص برای خرید نسخه‌ای از نهج‌البلاغه به قلمی منتسب به شریف رضی خبر داد و گفت: شخصی مقیم یکی از کشورهای اروپایی آمد و به ما گفت که یک نسخه از نهج‌البلاغه را در اختیار دارد که گفته یا شریف رضی آن را نوشته یا خط زمان اوست. رقم پیشنهادی برای این نسخه بسیار زیاد و بالاتر از یک میلیارد است. ما در حال ارزیابی صحت این مدعا هستیم که نسخه مذکور از آن شریف رضی هست یا خیر؟

فتح‌الله کشاورز مسئول بخش خطی کتابخانه ملی هم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات نمایشگاه قرآنی که از امروز در این کتابخانه برپا شده است گفت: در این نمایشگاه 20 قرآن نفیس خطی که 18 نسخه آن در یکسال اخیر خریداری شده‌اند به همراه 12 تابلو قرآنی از جمله متعلق به بایسنقرمیرزا با قدمتی بیش از 600 سال، به معرض دید عموم درآمده است.

کشاورز تعداد نسخ خطی خریداری شده توسط کتابخانه ملی را از رمضان پارسال تا امسال، 1220 نسخه عنوان کرد و افزود: برای خریداری این نسخ حدود 233 میلیون تومان پرداخت شده است. در این فاصله زمانی همچنین 165 جلد نسخه خطی توسط مردم به کتابخانه ملی اهدا شده است.