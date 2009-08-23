احداث نمایشگاه بین المللی برای افزایش صادرات گلستان ضروری است

یحیی محمودزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برنامه ریزی از طریق متولیان امر برای دایر کردن نمایشگاه بین المللی برای توسعه صادرات استان نیاز ضروری است.

وی اظهار داشت: در سال جاری میزان صادرات استان نسبت به مدت مشابه قبل از نظر ارزشی 24 درصد رشد دارد که نشان از توانمندی استان در این بخش است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در سطح استان برای جذب سرمایه‌گذاران در حال بررسی است.

به گفته محمودزاده، سازمان صنایع، میراث فرهنگی و گردشگری و جهاد کشاورزی باید ابتدا نسبت به بستر‌های سرمایه‌گذاری اقدام نمایند که در صورت فراخوان سرمایه‌گذاران تنها به ایراد سخنرانی برایشان نپردازیم.

استاندار گلستان با اشاره به خدمات و عملکرد دولت نهم اظهار داشت: افزایش میزان اعتبارات گردشگری به بیش از 100 میلیارد ریال، افزایش موزه‌ها از یک موزه به چهار موزه، افزایش سالن‌های سرپوشیده تربیت بدنی از 75 سالن به 104 سالن از جمله اقدامات است.

وی عنوان کرد: افزایش تولید محصولات بخش کشاورزی از 2.4 میلیون به 2.7 میلیون تن، افزایش نواحی صنعتی از 7 به 9 واحد بخش از عملکرد دولت نهم در گلستان است.

محمودزاده، پروژه‌های آبرسانی مجتمع اترک شرقی و چهل چای، افتتاح هتل پارمیس علی‌آباد، افتتاح 6 سالن ورزشی، گازرسانی به 5 روستای بخش دوزین را از مهمترین پروژه‌های افتتاحی در هفته دولت در گلستان عنوان کرد.

دو هزار و 403 طرح تولیدی و اشتغالزای و عمرانی در هفته دولت در گلستان افتتاح و کلنگ زنی می شود.