مجری طرح نرم افزار مشاهده دامنه اینترنتی فارسی به مهر خبر داد: جزئیات ارائه نامهای دامنه اینترنتی فارسی/ ارائه درخواست به آیکان

شهرام ثبوتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: سازمان بین المللی نامها و ارقام اینترنتی (آیکان ICANN) که درحال حاضر مدیریت کلان اینترنت را از طریق مدیریت نامهای دامنه (Domain Names) و سرورهای ریشه بر عهده دارد در فعالیت آتی خود در اواخر سال ۲۰۱۰ میلادی اقدام به پذیرش درخواستهای (Application) جدید برای راه اندازی نامهای دامنه (پسوندهای اینترنتی) جدید در اینترنت کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۶ پسوند نام دامنه عمومی برای استفاده مردم سراسر جهان و بیش از ۲۵۰ پسوند کشوری برای هر کشور در اینترنت فعال است، افزود: با مطرح شدن ورود نامهای دامنه غیر انگلیسی زبان به اینترنت ICANN تصمیم به پذیرش نامهای دامنه IDN در قالب فراخوانی کلی تر که شامل تمامی درخواستهای نامهای دامنه خواهد بود گرفت. از این رو در اواخر سال ۲۰۱۰ میلادی ICANN فراخوان عمومی را برای ارائه درخواستهای ایجاد پسوندهای جدید اینترنتی در سطح گسترده جهانی ارائه خواهد کرد.

ثبوتی پور تاکید کرد: از این رو قرار است دامنه اینترنتی فارسی را که در کشور ابداع و به ثبت رسیده است در سال 2010 به آیکان ارائه کنیم.

ارائه خدمات ثبت نامهای دامنه به زبان غیر انگلیسی



وی به جزئیات این دامنه اشاره کرد و اظهار داشت: از آنجا که با گسترش اینترنت در اقصی نقاط جهان، ترکیب کاربران اینترنت به سمت محلی و غیر تخصصی شدن می رود در نتیجه شاهد رشد روز افزون کاربران غیر انگلیسی زبان اینترنت هستیم. این امر باعث شده تا تمایل به استفاده از محتوای غیرانگلیسی در اینترنت افزایش یابد. ضمن آنکه این امر مورد توجه مجامع بین المللی مدیریت اینترنت نیز قرار گرفته است. از این رو بسیاری از شرکتهای Registry درصدد ارائه خدمات ثبت نامهای دامنه به زبان غیر انگلیسی برآمدند.

جزئیات دامنه فارسی

ثبوتی پور به جزئیات دامنه فارسی اشاره کرد و با بیان اینکه این سیستم شامل دو نرم افزار سطح سرور و سطح کاربر است به مهر گفت: با توجه به این واقعیت ما برای استفاده مخاطبان فارسی زبان از دامنه های اینترنتی فارسی اقدام به ایجاد نرم افزار Resolve نامهای دامنه اینترنتی فارسی کردیم. نرم افرار سطح سرور در سرور DNS شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت (ISP ها و ICP ها) و در حالت بهینه در سرورهای DNS شرکت مخابرات که متولی اصلی توزیع اینترنت در کشور است، نصب می شود و زمانی که کاربران یک آدرس دامنه فارسی را وارد می کنند این نرم افزار پسوند دامنه (TLD) درخواستی را در فهرست خود وارد می کند و کاربر را به سرویس دهنده اصلی دامنه راهنمایی می کند.

وی ادامه داد: درخواستهای ارائه شده به سازمان بین المللی نامها و ارقام اینترنتی از جنبه هایی مختلف چون توانمندی فنی و مالی ارائه دهنده درخواست برای راه اندازی و مدیریت یک رجیستری، ارزیابی نامهای جغرافیایی، تشابهات ظاهری کاراکترهای نام (استرینگ) و اولویت درخواستها در جوامع مرتبط مورد ارزیابی قرار می گیرد.

ثبوتی پور خاطرنشان کرد: در حال حاضر "آیکان" به منظور تکمیل تیمهای ارزیابی کننده خود فراخوانی مبنی بر اعلام آمادگی و ارائه پروپوزال داده است که تا تاریخ ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریورماه) برای شرکت در آن فرصت تعیین شده است. ICANN پس از بررسی درخواستهای رسیده و انتخاب گزینه های مناسب، اقدام به انعقاد تفاهم نامه همکاری با ارائه دهنده پروپوزال می کند.