برگزیدگان بخش جنبی جشنواره "ربع قرن کتاب دفاع مقدس" مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان در چهار حوزه ناشر، کتابدار، فعال مطبوعاتی و خادم فرهنگی نمونه جشنواره "ربع قرن کتاب دفاع مقدس" مشخص ‌شدند.

بر این اساس 8 نفر به عنوان خادمان فرهنگی نمونه، 2 نفر به عنوان کتابدار نمونه، 2 نفر به عنوان فعال مطبوعاتی نمونه و دو ناشر (یکی دولتی و دیگری خصوصی) نیز به عنوان ناشران نمونه مشخص شده‌اند.

همچنین داوری در تنها بخش باقیمانده "جشنواره ربع قرن کتاب دفاع مقدس" یعنی گرافیک و طرح جلد (مهندسی کتاب) در حال انجام است و تا پایان هفته جاری نتایج این بخش نیز مشخص می‌شود.

بر اساس آئین‌نامه جشنواره ربع قرن دفاع مقدس هر رشته می‌تواند یک اثر برگزیده و دو اثر تقدیری داشته باشد اما بنا بر اطلاع خبرنگار مهر تا کنون در بخش قابل توجهی از رشته‌ها اثر یا آثاری به عنوان برگزیده شناخته نشده و اکثر آثار برتر حائز نشان تقدیری شده‌اند.

یک سوم کل آثاری که در گردونه داوری جشنواره ربع قرن دفاع مقدس‌ قرار دارند مربوط به بخش "خاطره"‌ بوده‌اند که داوری آن اوایل تیرماه انجام شد. جشنواره ربع قرن دفاع مقدس اواخر شهریور ماه و در هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد.