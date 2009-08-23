به گزارش خبرگزاری مهر، سازندگان بازی های رایانه ای ایرانی برای اولین بار در همایش بازیهای غربی در کلن شرکت کردند. نماینده سازمان ملی بازیهای رایانه ای ایران در این همایش به منظور نمایش آخرین بازیهایی که توسط ایرانیها تولید شده و همچنین برقراری ارتباط با دیگر شرکتها در این همایش حضور داشت.

امیر تربیت جوی که مسئولیت غرفه ایران در این همایش را به عهده داشت معتقد است ایران در میان کشورهای خاورمیانه به یکی از برترینها در صنعت تولید بازیهای رایانه ای تبدیل شده و به منظور نمایش این توانایی در همایش کلن شرکت کرده است.



تربیت جوی درباره توانایی های ایران در این صنعت می گوید "ما معتقدیم از توانایی های بالایی برخورداریم و در تلاشیم این توانایی ها را توسعه دهیم."

بازی رایانه ای عصر پهلوانان

بازیهای زندگی جدید سارا و عصر پهلوانان از جمله بازیهای رایانه ای هستند که در این نمایشگاه و همایش توسط ایرانیان ارائه شده است.



رئیس شرکت راس و سازنده بازی رایانه ای عصر پهلوانان در رابطه با این بازی می گوید: ایران از تاریخ غنی، پربار و کهنی برخوردار است که برای استفاده در بازیهای رایانه ای بسیار مناسب خواهد بود.



به گفته وی در حالی که بسیاری از شرکتهای غربی از نمادهای اسطوره شناسی یونانی، رومی یا اسکاندیناوی برای پایه گذاری بازیهای خود استفاده می کنند، ایران از اسطوره ها و نمادهای کاملا بی همتا و مخصوص به خود برخوردار است که تا به حال استفاده چندانی از آنها نشده است.

توسعه بازی های رایانه ای در ایران از سال 2007 مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.



بر اساس گزارش بی بی سی، گروههای ایرانی شرکت کننده در این همایش از حضور خود در کلن به عنوان یک موفقیت یاد می کنند و قصد دارند سال آینده نیز به حضور خود در این همایش ادامه دهند.