دو افسر عاليرتبه روسي در چچن کشته شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اينترفكس، وزارت كشور روسيه امروز اعلام كرد كه مهاجمان ناشناس روز گذشته در شهر موزداك در نزديكي منطقه جدايي طلب چچن به داخل يك اتومبيل نظاميان روسي بمبي پرتاب كردند كه بر اثر انفجار اين بمب دو افسر ارشد ارتش روسيه كشته شدند و دو تن ديگر از سرنشينان نظامي اتومبيل به شدت مجروح شدند.

به گزارش مهر در منطقه جدايي طلب چچن بيش از 70 هزار نيروي روسي شامل نيروهاي نظامي، نيروهاي دفاعي وزارت كشور و نيروهاي سرويس امنيتي روسيه FSB ( همان نيروهاي "كا گ ب" سابق KGB) مستقر هستند.

در آخرين حمله گسترده جدايي طلبان چچن در حدود دو هفته گذشته در اينگوش، مراكز دولتي هدف قرار گرفتند و دستكم 20 تن كشته و بيش از 200 تن ديگرزخمي شدند كه وزير كشور اينگوش نيز از جمله مقامات ارشدي بود كه در اين حمله كشته شد.